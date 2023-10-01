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南迴公路傳悲劇…47歲男駕駛衝出邊坡「墜10公尺深山谷」 送醫搶救不治

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣獅子鄉省道台9線今天下午發生死亡交通事故，47歲邱姓男子駕車沿南迴公路從台東往屏東方向行駛，行經447.5公里處時，因不明原因不慎衝下邊坡滑落10公尺深山谷，車頭重擊地面毀損，疑因衝擊力道強致邱男受嚴重傷害，當下失去呼吸心跳，送往枋寮醫院搶救不治。

消防局指出，邱男今下午1點31分左右行經台9線447.5公里處，因不明原因衝下邊坡後，滑落10公尺深山谷，車頭朝下直撞地面幾近全毀、擋風玻璃碎裂，意外造成邱男小腿骨折，當下失去生命跡象。

消防局獲報派出恆春、枋山、獅子、車城分隊、第四大隊等5隊，共6車、11人，協助邱男送往枋寮醫院，經搶救不治。警方呼籲駕駛人行經山路時，應減速慢行，並注意車前狀況，避免意外事故發生。

屏東縣獅子鄉台9線今下午發生死亡交通事故，47歲邱男沿南迴公路行駛，因不明原因不慎衝下邊坡滑落10米深山谷，當下失去呼吸心跳，送醫搶救不治。圖／警方提供
屏東縣獅子鄉台9線今下午發生死亡交通事故，47歲邱男沿南迴公路行駛，因不明原因不慎衝下邊坡滑落10米深山谷，當下失去呼吸心跳，送醫搶救不治。圖／警方提供

屏東縣獅子鄉台9線今下午發生死亡交通事故，47歲邱男沿南迴公路行駛，因不明原因不慎衝下邊坡滑落10米深山谷，當下失去呼吸心跳，送醫搶救不治。圖／警方提供
屏東縣獅子鄉台9線今下午發生死亡交通事故，47歲邱男沿南迴公路行駛，因不明原因不慎衝下邊坡滑落10米深山谷，當下失去呼吸心跳，送醫搶救不治。圖／警方提供
屏東縣獅子鄉台9線今下午發生死亡交通事故，47歲邱男沿南迴公路行駛，因不明原因不慎衝下邊坡滑落10米深山谷，當下失去呼吸心跳，送醫搶救不治。圖／警方提供
屏東縣獅子鄉台9線今下午發生死亡交通事故，47歲邱男沿南迴公路行駛，因不明原因不慎衝下邊坡滑落10米深山谷，當下失去呼吸心跳，送醫搶救不治。圖／警方提供
屏東縣獅子鄉台9線今下午發生死亡交通事故，47歲邱男沿南迴公路行駛，因不明原因不慎衝下邊坡滑落10米深山谷，當下失去呼吸心跳，送醫搶救不治。圖／警方提供
屏東縣獅子鄉台9線今下午發生死亡交通事故，47歲邱男沿南迴公路行駛，因不明原因不慎衝下邊坡滑落10米深山谷，當下失去呼吸心跳，送醫搶救不治。圖／警方提供

屏東縣 南迴公路 車禍

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