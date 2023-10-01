還有殘火…澎湖吉貝垃圾掩埋場昨竄火 抽海水灌救24小時仍未全滅

澎湖吉貝嶼的垃圾掩埋場，昨天下午3時許竄出惡火，火勢直至今早已延燒7000平方公尺，澎湖縣消防局加派人力及動員挖土機灌救，直至今下午有3000平方公尺面積完全熄滅，不過正逢海水退潮，無法抽取海水導致救援受阻，現場仍有殘火，消防局預估明天漲潮繼續搶救。

澎湖縣消防局昨下午3時19分接獲民眾報案，稱白沙鄉吉貝村垃圾掩埋場有廢棄物燃燒，派遣吉貝分隊2車3人前往現場，消防人員抵達後，確認是掩埋場垃圾悶燒，部署水線灌救，火勢雖一度控制，但熄滅後仍不斷復燃。

昨晚間因火勢未歇，消防局另外派遣第二大隊及白沙分隊共5人，晚間8時許搭乘船艇，跨海前往吉貝支援，最後改以抽海水方式進行滅火，但消防員撲救整夜，直至今早仍有火苗陸續復燃。

消防局指出，火勢因延燒面積大，總共拉了600公尺水線灌救，今天配合白沙鄉公所支援挖土機開挖，直至今下午3時許，延燒範圍已有3000平方公尺完全熄滅，但仍有部分面積有零星火苗，因海水退潮無法繼續抽水灌救，待明日上午再行派員進場實施殘火處理。

吉貝島為澎湖熱門景點，沙尾沙灘最為著名，島上產生垃圾先堆置在臨時掩埋場，再轉運至澎湖本島，集中送往台灣焚化爐處理，昨起火原因疑為垃圾悶燒所致，預計等火警熄滅後，進一步釐清起火原因。