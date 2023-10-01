載妻小到朋友農地烤肉導航到小徑 過彎時車卡水溝警救援

王姓男子今天開車載妻小要到台中市石岡區朋友農地烤肉，依導航指示開到小徑，轎車過彎時卡在水溝動彈不得，員警到場救援。

東勢分局石岡分駐所今天中午一點獲報，石岡區萬仙街食水嵙溪附近小路有民眾需要警方協助，石岡所警員賴信宏、黃勝揚到場，看見一輛轎車的輪胎騰空於水溝，車底盤卡住，車輛進退不得。

住太平區的61歲王姓男子說，他今天中午與妻小要到朋友的農地烤肉，因地形不熟，開車聽從導航的指引下，不料路越開越小條，在過彎時不慎出界，輪胎卡於水溝空轉，只好報警求助。

警方通知拖吊車到場，拖吊過程也協助引導經過的汽機車放慢行駛，警民合作下，轎車總算順利脫困。駕駛感謝警方即時救援，直說：「有警察在，就是讓人安心！」。

東勢分局表示，轄區內產業道路錯綜複雜，民眾若對路況地形不熟悉擅自闖入，容易迷失方向受困。如欲進入山區景點，可先查詢地圖並向附近分駐(派出)所或商家問路再行出發。若不慎受困山區，切勿驚慌失措亂闖，應立即撥打110，周遭鄰近電桿段號等明顯地標來敘明所在位置，警察才能儘速尋人協助脫困。