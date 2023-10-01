中秋10親友相揪登山…烏來內洞森林遊樂區遭不明蜂種螫 3人急送醫

中秋連假讓不少民眾選擇出遊親近大自然，但卻遭危險，新北有親友團10人赴烏來內洞森林遊樂區登山，其中三人在瀑布附近遭蜂螫，新北消防局第四大隊獲報後立即派員前往救援並送醫；消防局表示，已通知有關單位提醒遊客先別靠近，也暫封閉通道。

第四大隊說明，該案為親友10人一同登山，在內洞森林遊樂區瀑布附近遭蜂螫，第四大隊獲報後立即派遣烏來分隊人車趕往現場，並同步派遣新店TP（高級救護技術員）攜帶抗過敏藥劑前往，現場共有三人遭不明蜂種螫，包含2女30多歲、1男9歲；目前3位民眾皆意識清醒，可自由行走，1名女性被叮到背部、1名女性被叮到額頭和頭部、9歲男童被叮到左肩及額頭。

第四大隊表示，因沒有看到蜜蜂所以無法確定蜂種，三人皆由救護車送往醫院處置。案發山徑為通往瀑布必經之路，還是有不少遊客經過，已通知林務局及派出所協助警戒，提醒遊客暫勿靠近，並將步道暫時封閉，避免其他遊客遭蜂螫。

第四大隊提醒，遇上蜂類請切勿慌張或主動攻擊，應保持鎮靜，用衣服、背包或任何遮蔽物包覆頭頸，減少暴露部位，緩慢安靜地繞路而行，以免引起虎頭蜂群圍攻，如遭蜂螫傷後產生嚴重過敏應立即送醫。