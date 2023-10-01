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跌落150公尺深山谷…嘉縣消防冒險救人 罹難山友母捐贈無人機等器材

中央社／ 記者姜宜菁嘉義縣1日電

山友曾建文今年7月16日隨團到玉山國家公園「塔塔加三山」健行，途中不幸跌落150公尺深山谷罹難，曾男母親曾黃月桂為感謝嘉義縣消防人員連日冒險救人，今天捐贈無人機等搜救器材表達感謝。

曾黃月桂以過世者曾建文名義，捐贈嘉義縣消防局三和、梅山、祥和消防分隊1批山域搜救用器材及1架無人機，感謝消防人員在曾建文墜崖失聯時連日搜救，以及在發現遺體時冒險將人拉上來，讓亡者得以返家。

嘉義縣消防局今天辦理捐贈儀式，由嘉義縣消防局長蔡建安代為受贈。

蔡建安表示，當時阿里山鄉石水山救援任務相當嚴峻，搜救人員重裝紮營在石水山，並運用空拍機科技搜索，發現曾男墜落150公尺深陡峭山崖時，警消及搜救大隊出動22人，凌晨4時40分大霧仍下切搜救，直到早上9時42分才抵達曾男受困位置，再以繩索接力把曾男拉上峭壁。

曾男家屬說，消防人員在執行山難搜尋時，不顧天候不佳、地形險峻，毫不猶豫冒險前行，徒步搜救，扛人上山回到停車場，雖然家人不幸離世，但消防人員英勇行動令人感動，希望透過捐贈救難裝備，表達最深切感激及謝意。

嘉義縣消防局指出，許多山域事故地點難以徒步抵達，透過空拍機搜索的上帝視角能加速尋找受難者位置，另透過即時影像及GPS定位可以提前瞭解地形狀況，擬定救災策略，對搜救效率有很大提升；另外，也有鉤環、雙滑輪、繩索及防護墊等，都是提升安全及效率的裝備。

嘉義 山難 消防員

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