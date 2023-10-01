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影／中秋大潮男子釣魚受困沙洲 海巡使用遙控動力救生圈解危

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

今天是中秋連續假期最後一天，海巡署中部分署第三岸巡隊松柏安檢所今天報案，一名男子因漲潮受困沙洲無法返岸，可能有立即危險，海巡署派員攜帶遙控動力救生圈等裝備到場救援，成功將受困民眾救援上岸。

受困男子的朋友今天上午10點報案說，他朋友在大甲溪口垂釣，因漲潮受困沙洲，海巡人員迅速趕抵現場，發現民眾受困大甲溪口沙洲，且適逢中秋大潮，海水持續湧入高漲，經評估涉水救援有安全疑慮，隨即使用遙控動力救生圈，抛擲入水后迅速衝向受困沙洲釣客，順利協助將他帶返岸際脫困，過程迅速安全，發揮科技裝備實用性能。

第三岸巡隊呼籲，海巡署秉持為民服務熱忱，民眾若於岸際及港區發現違法及危難等案件，請立即撥打 「118」海巡服務專線，海巡人員將於第一時間打擊犯罪或投入救援。

海巡署中部分署第三岸巡隊松柏安檢所今天接獲民眾，有人在大甲溪口垂釣，因漲潮受困沙洲無法返岸可能有立即危險，海巡署派員攜帶遙控動力救生圈等裝備到現場解危。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊松柏安檢所今天接獲民眾，有人在大甲溪口垂釣，因漲潮受困沙洲無法返岸可能有立即危險，海巡署派員攜帶遙控動力救生圈等裝備到現場解危。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊松柏安檢所今天接獲民眾，有人在大甲溪口垂釣，因漲潮受困沙洲無法返岸可能有立即危險，海巡署派員攜帶遙控動力救生圈等裝備到現場解危。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊松柏安檢所今天接獲民眾，有人在大甲溪口垂釣，因漲潮受困沙洲無法返岸可能有立即危險，海巡署派員攜帶遙控動力救生圈等裝備到現場解危。圖／海巡署提供

海巡署 中秋 漲潮

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