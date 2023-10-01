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桃園龍潭復旦分隊長走馬換將 莊易濃、姜麟容基層出身
桃園市消防局第四救災救護大隊龍潭、復旦分隊長今天上午走馬換將，大隊長郭百倫布達後，莊易濃、姜麟容兩人分別就任，兩分隊長均自基層做起，累積內外勤10多年救災實務及災害預防管理，姜曾參與2018敬鵬大火救災，郭百倫表示，利用這次職務調動，培養基層幹部領導統御，期許兩人以身作則、公私分明，當同仁表率，守護市民生命及財產安全。
消防局第四大隊表示，新任龍潭分隊長莊易濃，由復旦分隊長調任，他從消防基層出發，勤餘完成警大消佐班結業後，歷經外勤救災及內勤災害預防管理工作，個性沉穩，在復旦分隊任內救災管理表現穩定，這次調任首席龍潭分隊長歷練領導管理職務。
新任復旦分隊長姜驎容畢業後在第四大隊從外勤隊員、內勤工作多年，曾參與2018年4月敬鵬大火事件救災工作，他利用勤餘取得中央大學土木工程研究所、警大消防科學研究所雙碩士學位，經過外勤及火災預防、教育訓練職務歷練，調任幹部歷練領導管理工作。
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