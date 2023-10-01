花蓮兩機車路口發生側撞 21歲男頭部重創急送醫開刀

花蓮台11丙線昨天發生一起機車車禍，19歲方姓女大生騎機車在路口欲左轉，對向21歲王姓男子閃避不及，緊急剎車疑似先自摔，整個人再側撞到女大生機車，兩人都摔車，王男遭撞飛數公尺遠，頭部重創當場昏迷不醒。消防送醫急救，好在手術後，生命跡象穩定。詳細肇事原因與責任尚待警方釐清。

該起車禍發生在昨天下午2時43分左右，根據監視器畫面，方女騎機車北上於台11丙線6.5公里處，從外線道切到內線道要左轉，王男騎機車南下，看見路上有另輛機車閃避不及，疑似緊急煞車先自摔，再側撞方女，王男整個人被撞飛數公尺，頭部重創倒在外線道昏迷。方女嚇得站起來前往查看王男傷勢，趕緊報警與叫救護車。

警消獲報到現場，發現方女左腳踝有擦傷，表明不用送醫，王男駕駛送至花蓮慈濟醫院急救，頭部受傷現場昏迷，送慈濟醫院急救，醫護人員手術開刀後，生命跡象已穩定。