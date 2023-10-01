快訊

中秋10親友登山遭不明蜂種螫3送醫 烏來內洞森林遊樂區暫封閉

亞運桌球／再戰巴黎6度出征奧運？42歲莊智淵：人生不設限

粉專預告小犬颱風將開眼 日本氣象廳「北修」路徑恐從這縣市登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮兩機車路口發生側撞 21歲男頭部重創急送醫開刀

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮台11丙線昨天發生一起機車車禍，19歲方姓女大生騎機車在路口欲左轉，對向21歲王姓男子閃避不及，緊急剎車疑似先自摔，整個人再側撞到女大生機車，兩人都摔車，王男遭撞飛數公尺遠，頭部重創當場昏迷不醒。消防送醫急救，好在手術後，生命跡象穩定。詳細肇事原因與責任尚待警方釐清。

該起車禍發生在昨天下午2時43分左右，根據監視器畫面，方女騎機車北上於台11丙線6.5公里處，從外線道切到內線道要左轉，王男騎機車南下，看見路上有另輛機車閃避不及，疑似緊急煞車先自摔，再側撞方女，王男整個人被撞飛數公尺，頭部重創倒在外線道昏迷。方女嚇得站起來前往查看王男傷勢，趕緊報警與叫救護車。

警消獲報到現場，發現方女左腳踝有擦傷，表明不用送醫，王男駕駛送至花蓮慈濟醫院急救，頭部受傷現場昏迷，送慈濟醫院急救，醫護人員手術開刀後，生命跡象已穩定。

警方調查，雙方駕駛酒測值皆為0，有合格駕照，初步肇因研判為方女轉彎車未禮讓直行車而釀禍，詳細肇事原因與責任尚待警方進一步調查。

花蓮台11丙線發生一起機車車禍，19歲方姓女大生騎機車在路口欲左轉，對向21歲王姓男子閃避不及摔車，頭部重創當場昏迷不醒，好在手術後生命跡象穩定。圖／警方提供
花蓮台11丙線發生一起機車車禍，19歲方姓女大生騎機車在路口欲左轉，對向21歲王姓男子閃避不及摔車，頭部重創當場昏迷不醒，好在手術後生命跡象穩定。圖／警方提供

撞飛 自摔 手術

延伸閱讀

花蓮中秋、國慶連假住房率少2成 業者曝兩大原因

真的缺人⋯慈大設藥學系惹議 花蓮慈濟院長：不該以台北觀點看世界

花蓮國際石雕藝術季開幕 5國10雕刻家駐地創作

星巴克首座童話小屋在花蓮縱谷！ 剝皮辣椒、烤甘薯入餐

相關新聞

中秋10親友相揪登山…烏來內洞森林遊樂區遭不明蜂種螫 3人急送醫

中秋連假讓不少民眾選擇出遊親近大自然，但卻遭危險，新北有親友團10人赴烏來內洞森林遊樂區登山，其中三人在瀑布附近遭蜂螫，...

能去挪威挖油井還缺50萬？ 北市警「這一句」戳破詐騙、守住婦人養老金

台北市8旬羅姓婦人日前跑去郵局提要款50萬元，臨櫃人員見金額龐大關心提款事由，婦人稱「朋友在挪威挖油井，缺錢幫忙贊助」，...

不是烤肉釀災！新店民宅頂樓竄濃煙火舌 消防員上樓發現竟在燒「這個」

新北市新店區中正路1間民宅頂樓，今天下午2時許突然竄出濃煙及火舌，對面民眾發現後緊急通報119。新北市消防局獲報出動5個...

影／中秋大潮男子釣魚受困沙洲 海巡使用遙控動力救生圈解危

今天是中秋連續假期最後一天，海巡署中部分署第三岸巡隊松柏安檢所今天報案，一名男子因漲潮受困沙洲無法返岸，可能有立即危險，...

桃園龍潭復旦分隊長走馬換將 莊易濃、姜麟容基層出身

桃園市消防局第四救災救護大隊龍潭、復旦分隊長今天上午走馬換將，大隊長郭百倫布達後，莊易濃、姜麟容兩人分別就任，兩分隊長均...

花蓮兩機車路口發生側撞 21歲男頭部重創急送醫開刀

花蓮台11丙線昨天發生一起機車車禍，19歲方姓女大生騎機車在路口欲左轉，對向21歲王姓男子閃避不及，緊急剎車疑似先自摔，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。