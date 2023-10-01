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有成效！桃警交通安全月執法宣導併行 死亡數少去年56%

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

9月全國交通安全月結束，警方透過多項執法工作及宣導活動，不斷加強民眾交通正確觀念。桃園警察局交通警察大隊統計，今年9月發生交通事故24小時內死亡案件，較去年同期減少13人，減幅達56.5%，效果顯著，市民的安全與守法意識明顯提升。

桃園市警察局在交通安全月期間，與各分局針對學生、汽車族群、機車族群及年長者等4大族群為宣導對象，辦理交通安全活動專題演講共323場，活動宣導共142場，並透過媒體及網路宣導，讓民眾更重視交通安全的守法觀念與停讓文化，持續加強各重大交通違規、未禮讓行人及行人違規的執法工作。

桃園市警察局交通警察大隊大隊長林鼎泰表示，今年以來經過道路交通管理處罰條例修法提高罰鍰，及交通安全月的大力宣導，在警方多項執法及宣導策略併用下，經統計今年9月發生交通事故24小時內死亡案件，較去年同期減少12件、減少13人，減幅54.5%及56.5%，防制成效相當良好。

警方呼籲，邁向交通安全的腳步不能停止，駕駛行經路口應減速停讓行人，尊重行人優先權；行人也不可任意違規穿越道路，隨時保持專注、謹慎。警方會持續針對「路口停讓」及「違規穿越」加強執法及宣導，守護自己及每一位用路人。

桃警加強取締行人違規並宣導觀念，9月交通安全月死亡案件較去年同期少了56.5%。記者周嘉茹／翻攝
桃警加強取締行人違規並宣導觀念，9月交通安全月死亡案件較去年同期少了56.5%。記者周嘉茹／翻攝

警察 桃園

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