有成效！桃警交通安全月執法宣導併行 死亡數少去年56%

9月全國交通安全月結束，警方透過多項執法工作及宣導活動，不斷加強民眾交通正確觀念。桃園市警察局交通警察大隊統計，今年9月發生交通事故24小時內死亡案件，較去年同期減少13人，減幅達56.5%，效果顯著，市民的安全與守法意識明顯提升。

桃園市警察局在交通安全月期間，與各分局針對學生、汽車族群、機車族群及年長者等4大族群為宣導對象，辦理交通安全活動專題演講共323場，活動宣導共142場，並透過媒體及網路宣導，讓民眾更重視交通安全的守法觀念與停讓文化，持續加強各重大交通違規、未禮讓行人及行人違規的執法工作。

桃園市警察局交通警察大隊大隊長林鼎泰表示，今年以來經過道路交通管理處罰條例修法提高罰鍰，及交通安全月的大力宣導，在警方多項執法及宣導策略併用下，經統計今年9月發生交通事故24小時內死亡案件，較去年同期減少12件、減少13人，減幅54.5%及56.5%，防制成效相當良好。