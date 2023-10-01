岳父車上突癱軟嚇壞女婿 永和警鳴笛開道3分鐘送到院
新北市1名陳姓男子日前開車載83歲岳父楊男欲返回住處，行經永和區永貞路與永利路口時岳父突然身體不適全身癱軟，陳男焦急的欲送岳父就醫，但因時值上下班尖峰時刻車流壅擠，陳男立即向在路口指揮交通的警員求助。警員見狀以警車開道，3分鐘內護送楊男到醫院，至少縮短10分鐘車程，及時救回楊男一命。
永和分局表示，秀朗派出所警員鄭柏仁上周五（22日）下午5時許，在永貞、永利路口疏導交通，此時突然有1輛車停在路旁，車上陳姓駕駛慌張下車向鄭員岳父在車上突然身體不適，他欲送岳父至耕莘醫院就醫，但到醫院還有一段路且正值下班尖峰時間車流壅擠，可能得花費許多時間，因此向警方求助希望能夠協助送醫。
警員鄭柏仁見楊姓男子情況危急，立即通報線上巡邏警員陳姿瑄、初元甡協助，鄭員騎著機車請陳男開車緊跟在後，沿永貞路一路開啟警報器及警示燈鳴笛到達醫院，由院內醫護人員接手，所幸楊姓男子經醫院救治後已無大礙，楊男家屬也感激地不斷向警方致謝。
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