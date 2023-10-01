田中民宅大火 屋主在鄰居家烤肉 自家竟遭祝融
彰化縣田中鎮民光路昨天深夜發生民宅火警，屋主到鄰居家烤肉，自家廚房突冒出濃煙，田中消防分隊等接獲遹報出動搶救，由於一旁還有民宅一度緊張，幸好在搶救下，火災在今天凌晨撲滅，無人員傷亡，起火原因調查中。
田中鎮民光路一處鐵皮屋昨晚深夜11 點37分被通報發生火警，彰化消防局第二大隊、田中、員西、社頭、北斗、林厝等5分隊共出動消防車、救護車共10輛、消防人員與義消共29人搶救。
由於鐵皮屋內悶燒，冒出熊熊烈火及濃煙，一旁鄰居民眾也都很緊張，而屋主剛好到鄰居家烤肉，不在屋內，幸未受困，在消防人員搶救下火災於凌晨零點30分撲滅，至1點15分處理完殘火，初步了解，起火點在廚房，起火原因調查中。
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