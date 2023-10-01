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屏東市一社區停車場凌晨竄火舌 1輛油電混合車燒毀無人傷
屏東縣屏東市中正路一處社區1樓停車場今凌晨突竄火舌，現場冒出陣陣濃煙，1輛車成火球。屏東縣消防局獲報，出動5輛各式搶救車輛、11名消防員趕抵現場，經布水線灌救，火勢1小時內撲滅。經殘火處理，疑似1輛油電混合車起火燃燒導致，現場無人員受困受傷，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。
屏東縣消防局指出，屏東市中正路401巷一處社區1樓停車場於今天清晨1點47分左右，突然冒出大量濃煙旋即竄出火舌，消防員獲報，出動4輛各式搶救車輛、1輛救護車、11名消防員趕抵現場，經布水線灌救，火勢於凌晨2點36分撲滅。經消防員殘火處理，疑似是1輛油電混合車起火所致，現場沒有人受傷受困，確切起火原因，有待火調人員調查後釐清。
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