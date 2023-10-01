影／馬祖北竿民眾跌倒致意識模糊 海巡馳援後送就醫
馬祖昨晚有名王姓民眾在深夜因跌倒導致出血及意識模糊，馬祖海巡隊獲報後派遣巡防艇前往，將傷患在一小時左右送至南竿的連江縣立醫院。馬祖海巡隊強調，民眾若有緊急危難情形，都可撥打118報案，海巡署將立即處置。
昨晚22時許，接獲北竿衛生所通報，一名王姓鄉親因意外跌倒口鼻出血且意識模糊，恐有致命危險，經評估有就醫急迫性，考量已入夜無交通船班，請求派艇協助後送南竿就醫。
海巡署第十一巡防區指揮部說明，艦隊分署第十（馬祖）海巡隊獲報後，立即派遣線上巡防艇PP-3582艇至北竿白沙港接駁傷患與醫護及陪同人員，並以最大安全航速航返南竿，於23時返抵南竿福澳港碼頭，由第十岸巡隊福澳安檢所人員，協助接駁傷患至岸上，後續交由救護車轉送連江縣立醫院。
馬祖海巡隊補充，海巡肩負救生救難重任，若民眾遇有緊急危難情形，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即處置。
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