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桃園女疑心情不好清晨墜南崁溪 跌岸邊骨盆骨折送醫

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市今清晨5點多有民眾經過桃園區南崁溪，驚見陸橋下方有民眾受困立即報警，消防人員到場發現一名42歲謝姓女子跌落溪邊，她稱自己心情不佳，所幸女子意識清楚，僅骨盆有疼痛感，疑似有骨折情形，送醫後無生命危險。

桃園市消防局今清晨5點30分接獲民眾報案，大興路陸橋下方疑似有民眾受困，大有消防分隊獲報前往救援，發現謝姓女子於南崁溪河堤旁呼救。對此消防人員立即架梯，2名救護人員先接觸患者進行評估處置及打包，其餘則於岸上架繩索，順利將女子救起。

謝女被救出後意識清楚，她表示因為心情不佳，岸邊落差大跌在石頭上，幸好骨盆有些微疼痛感，消防人員考量其為高處墜落有骨折情形，便立即將其送往敏盛醫院，沒有大礙。

大有消防分隊分隊長蘇翊瑄表示，尊重生命、活出光彩，希望民眾在遇到事情時要正視它，並尋求周圍親朋好友的協助，避免發生憾事。並提醒民眾中秋節烤肉應注意用火安全，生火時注意有無火星飛到周圍可燃物上，並在烤完確認餘燼完全撲滅後才可離去，避免因一時不慎引發大火。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

謝女意識清楚，僅骨盆有疼痛感，疑似有骨折情形，送醫後無生命危險。記者周嘉茹／翻攝
謝女意識清楚，僅骨盆有疼痛感，疑似有骨折情形，送醫後無生命危險。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名42歲謝姓女子跌落南崁溪河堤動彈不得。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名42歲謝姓女子跌落南崁溪河堤動彈不得。記者周嘉茹／翻攝

桃園 骨折

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