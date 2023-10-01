西瓜皮男慶中秋朝高空放信號彈 高雄警：未釀災但已觸法

高雄一名頭頂著西瓜皮髮型的男子，昨晚趁中秋連假最後一天的夜晚，在新興區仁愛一街朝高空施放信號彈，施放前，還笑著手比Ya，瞬間煙花四射，影片今被網路社群釋出後，警方指，昨晚相關地點周圍並無災害通報，但男子行為已違反社會秩序維護法，將追查裁處。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中一名頂著西瓜皮髮型的男子，昨晚在新興區仁愛一街的街頭手持信號彈，對著鏡頭微笑比Ya後，點燃手中信號彈，信號彈瞬間朝高空射出，爆出火花。

警方檢視影片，查證昨晚仁愛一街附近並無災害或火警相關通報，但認為該名男子施放信號彈的行為，已違反社維法第63條，放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。