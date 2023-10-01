聽新聞
test
0:00 / 0:00
一家七口蝸居10坪套房...台中暖警中秋節籌13萬救急
台中市南屯區蔣姓男子一家七口，擠在10大小的套房內，生活環境不佳，經濟捉襟見肘，第四警分局春社所長邱量虔經由里長反映後，在上月底與分局長李建興、地方仕紳等人，籌措13萬元的善款，還找來好心家具行贈送床墊、椅子等物品，讓蔣家能共度中秋佳節，度過難關。
經查，46歲蔣姓男子一家七口，住在南屯區嶺東路一間10坪大小的房間內，平時經濟支柱是擔任貨運司機的蔣男，其大兒子偶而會幫忙父親，二兒子也因家中經濟狀況，放棄升學，目前仍待業中，另外蔣家還有罹患糖尿病的印尼籍妻子，以及就讀國小、國中、高中的三名子女，經濟狀況不佳。
中秋節到來，第四警分局春社所長邱量虔在接獲寶山里里長廖振源反映後，上月間前往蔣家關心，發現蔣男一家擠在10坪大小空間，房屋內四處斑駁掉漆的牆壁和早已破舊不堪的床墊，擁擠的空間內沒有過多家具擺設，空氣充斥著潮濕氣味，生活環境很差。
邱量虔除了請警員通報區公所申請急難救助外，也在中秋節前夕，偕同分局長李建興、里長準備生活物資、應景中秋禮盒前往關懷慰問，親自轉交地方仕紳善款13萬元給蔣男，讓蔣家共度中秋佳節。
邱量虔還積極聯繫中部知名家具行贈送床墊數張、椅子、電視櫃等家具，改善蔣家生活環境，也提醒、鼓勵蔣男一家，「只要有心、加倍努力，才不會讓貧窮限制了未來」，希望蔣家重拾對生活的信心。
蔣男收到外界的關心後，也直說「會好好生活，以回饋外界善心」。
第四警分局長李建興說，員警秉持為民服務的精神，透過勤區查察、探訪挖掘轄內弱勢家庭、團體，協助通報社政單位，自發性予以關懷，適時提供協助，以貫徹市警局長李文章「73328」警政工作策略，讓善的循環得以延續。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言