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一家七口蝸居10坪套房...台中暖警中秋節籌13萬救急

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區蔣姓男子一家七口，擠在10大小的套房內，生活環境不佳，經濟捉襟見肘，第四警分局春社所長邱量虔經由里長反映後，在上月底與分局長李建興、地方仕紳等人，籌措13萬元的善款，還找來好心家具行贈送床墊、椅子等物品，讓蔣家能共度中秋佳節，度過難關。

經查，46歲蔣姓男子一家七口，住在南屯區嶺東路一間10坪大小的房間內，平時經濟支柱是擔任貨運司機的蔣男，其大兒子偶而會幫忙父親，二兒子也因家中經濟狀況，放棄升學，目前仍待業中，另外蔣家還有罹患糖尿病的印尼籍妻子，以及就讀國小、國中、高中的三名子女，經濟狀況不佳。

中秋節到來，第四警分局春社所長邱量虔在接獲寶山里里長廖振源反映後，上月間前往蔣家關心，發現蔣男一家擠在10坪大小空間，房屋內四處斑駁掉漆的牆壁和早已破舊不堪的床墊，擁擠的空間內沒有過多家具擺設，空氣充斥著潮濕氣味，生活環境很差。

邱量虔除了請警員通報區公所申請急難救助外，也在中秋節前夕，偕同分局長李建興、里長準備生活物資、應景中秋禮盒前往關懷慰問，親自轉交地方仕紳善款13萬元給蔣男，讓蔣家共度中秋佳節。

邱量虔還積極聯繫中部知名家具行贈送床墊數張、椅子、電視櫃等家具，改善蔣家生活環境，也提醒、鼓勵蔣男一家，「只要有心、加倍努力，才不會讓貧窮限制了未來」，希望蔣家重拾對生活的信心。

蔣男收到外界的關心後，也直說「會好好生活，以回饋外界善心」。

第四警分局長李建興說，員警秉持為民服務的精神，透過勤區查察、探訪挖掘轄內弱勢家庭、團體，協助通報社政單位，自發性予以關懷，適時提供協助，以貫徹市警局長李文章「73328」警政工作策略，讓善的循環得以延續。

第四警分局長李建興（左二）與所長邱量虔（右一）上月底偕同地方仕紳，前往慰問蔣男一家。圖／第四警分局提供
第四警分局長李建興（左二）與所長邱量虔（右一）上月底偕同地方仕紳，前往慰問蔣男一家。圖／第四警分局提供
台中市蔣姓男子一家七口擠在10坪大小房間，經濟困頓，第四警分局警方協助籌措善款，在中秋節前救急。圖／第四警分局提供
台中市蔣姓男子一家七口擠在10坪大小房間，經濟困頓，第四警分局警方協助籌措善款，在中秋節前救急。圖／第四警分局提供

中秋節 床墊

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