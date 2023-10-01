影／港男爬素密達山腳扭傷搭直升機就醫 4消防隊員辛苦下撤中

一名香港男子攀登素密達山時腳扭傷無法移動，台中市消防局昨天申請空勤總隊直升機載他下山就醫，高山路徑不易行走，消防隊員今天仍在辛苦下撤中。

台中市消防局9月28日下午5點34分獲報，和平區素密達山屋附近有山域事故，派遣第二大隊、轄區梨山分隊整備，出動消防車1輛、消防人員4名，由小隊長姚泳和率隊前往。

34歲香港籍男子登山時腳扭傷無法移動，消防局請傷者留在原地等待救援，搜救人員29日早上6點從消防分隊出發，到369山莊後重裝往素密達山莊挺進，夜宿雪北山屋；9月30日早上7點40分找到傷者，他意識清楚，左腳扭傷。