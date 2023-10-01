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影／港男爬素密達山腳扭傷搭直升機就醫 4消防隊員辛苦下撤中
一名香港男子攀登素密達山時腳扭傷無法移動，台中市消防局昨天申請空勤總隊直升機載他下山就醫，高山路徑不易行走，消防隊員今天仍在辛苦下撤中。
台中市消防局9月28日下午5點34分獲報，和平區素密達山屋附近有山域事故，派遣第二大隊、轄區梨山分隊整備，出動消防車1輛、消防人員4名，由小隊長姚泳和率隊前往。
34歲香港籍男子登山時腳扭傷無法移動，消防局請傷者留在原地等待救援，搜救人員29日早上6點從消防分隊出發，到369山莊後重裝往素密達山莊挺進，夜宿雪北山屋；9月30日早上7點40分找到傷者，他意識清楚，左腳扭傷。
經尋覓適當地點申請直升機吊掛，昨天吊掛成功，降落清泉崗機場，由救護車載到台中榮總就醫，搜救人員收拾裝備器材，原路進行下撤，今天早上9點，搜救人員已下撤經過聖稜線3.6K處，持續下撤中。
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