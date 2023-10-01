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影／中秋深夜相約蘆洲卡拉OK喝醉被圍毆 先送醫院再送法院
新北市蘆洲區和平路某卡拉OK店，今天凌晨發生酒客打架，原因是有人敬酒時喝醉失態勸不聽引發爭執，警方獲報趕抵，帶回5名有動手打架的男子，依妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦。
警方凌晨2時43分獲報卡拉OK店有人打架，立即派員前往，當時店內陳設被搗毀亂糟糟，3人受傷送醫簡易包紮無礙。
初步了解，是一群朋友利用中秋連假相約喝酒唱歌，36歲施姓男子較晚受邀，到場時已經喝醉，他向38歲楊姓男子敬酒，認為對方不禮貌起了爭執，雙方大打出手，其他人趕緊勸阻，卻被施男激怒也動粗。
後來30歲林姓、41歲楊姓、25歲丁姓男子也加入混戰徒手攻擊施男，打到他受傷攤坐在店內地上喘，雙方手腳、頭部多處擦挫傷。
警方將打架的5人全部帶回蘆洲派出所，雖然這群人彼此熟識、互不提告，聲稱酒後失控突發事故，警詢後仍將打架滋事的5人全部依妨害秩序罪嫌移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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