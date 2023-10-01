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吉貝垃圾掩埋場竄惡火 燒18小時已延燒7000平方公尺

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖北海吉貝嶼的垃圾掩埋場，昨天下午3時許竄出惡火，因延燒面積大，澎湖縣消防局還派遣白沙分隊跨海馳援，火勢續燒逾18小時，目前仍未控制，仍出現零星火光，消防局正持續灌救中。

澎湖縣消防局昨下午3時19分接獲民眾報案，稱白沙鄉吉貝村垃圾掩埋場有廢棄物燃燒，派遣吉貝分隊2車3人前往現場，消防人員抵達後，確認是掩埋場垃圾悶燒，部署水線灌救，火勢雖一度控制，但熄滅後仍不斷復燃。

昨晚間因火勢未歇，消防局另外派遣第二大隊及白沙分隊共5人，晚間8時許搭乘船艇，跨海前往吉貝支援，最後改以抽海水方式進行滅火，但消防員撲救整夜，直至今早仍有零星火苗復燃，目前仍在灌救中。

澎湖縣消防局粗估燃燒面積已逾7000平方公尺，火勢尚未控制，因火苗持續復燃，已協調鄉公所徵調怪手進場開挖，再以水線降溫滅火，希望有效撲滅。

吉貝島為澎湖熱門景點，沙尾沙灘最為著名，島上產生垃圾先堆置在臨時掩埋場，再轉運至澎湖本島，集中送往台灣焚化爐處理。

澎湖吉貝垃圾掩埋場昨天竄出惡火，火勢面積約7000平方公尺，仍在延燒中。記者張議晨/翻攝
澎湖吉貝垃圾掩埋場昨天竄出惡火，火勢面積約7000平方公尺，仍在延燒中。記者張議晨/翻攝
澎湖吉貝垃圾掩埋場昨天竄出惡火，火勢仍在延燒中。記者張議晨/翻攝
澎湖吉貝垃圾掩埋場昨天竄出惡火，火勢仍在延燒中。記者張議晨/翻攝

澎湖縣 廢棄物

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