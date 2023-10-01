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串聯銀行超商防詐 檢警阻詐成立互聯網

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

詐騙案件日益猖獗，為更有效打擊詐欺集團，降低民眾財產損失，台南地檢署主任檢察官王聖豪、率市警一分局副分局長郭乃榮、偵查隊隊長陳政輝等人，拜會經常攔阻民眾遭詐騙有功中國信託東台南分行、台新國際商業銀行崇德分行，請益商討有效協助阻詐。

近年來詐騙案件層出不窮，手法日新月異，民眾常常不慎誤入詐騙陷阱，市警一分局對於大量詐騙案件，與轄內銀行等金融機構、超商成立反詐騙群組，利用通訊軟體快速傳遞訊息，於第一時間攔截遭詐民眾可能損失財產。

南檢主任檢察官王聖豪於9月28日率東寧所所長胡宜智、文化所所長顏旭志與偵查隊員，拜會台南市東區多家銀行，了解協助阻詐情形。

台南市東區某銀行東寧分行遇上劉姓女子表示因購買香港商品欲進行臨櫃匯款港幣16萬(折合新台幣65萬3683元)，經行員耐心詢問後立即察覺不對勁，行員當機立斷拖延劉女匯款，待警方到場共同勸說查證，劉女方才驚覺自己遭詐騙。

近期常見案類為「假投資」，民眾在網路社群軟體、通訊軟體上，接受到任何有關投資理財名義要求相加好友，進一步招攬參與任何投資項目的群組，提供眾多投資獲利的訊息，藉以引誘人性貪婪，警方請在投入任何金錢前，停下腳步想想天下沒有白吃午餐的道理。

南市警一分局分局長歐祖明提醒民眾，詐騙方式無奇不有，市民朋友在面對網路大量資訊時，應秉持謹慎小心查證，切勿一時失察輕信網路訊息。如有任何疑惑皆可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話查證，維護自身財產安全。

台南地檢署主任檢察官王聖豪（左3）率台南市警一分局員警，拜會攔阻民眾遭詐騙有功銀行。記者黃宣翰／翻攝
台南地檢署主任檢察官王聖豪（左3）率台南市警一分局員警，拜會攔阻民眾遭詐騙有功銀行。記者黃宣翰／翻攝

詐騙 台南 財產

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