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高雄轎車撞小貨車電桿被撞歪 駕駛沒事父母和妹妹受傷
陳姓男子今晨駕駛轎車搭載父母和妹妹返家，途經高雄小港區高鳳路左轉松興路時，因未禮讓直行的小貨車，兩車當場相撞，小貨車因撞擊力車身偏移又撞歪路邊電線桿，陳男未受傷，但轎車中的父母肋骨骨折、妹妹手腳遭割傷，被送醫治療。
警方調查，陳姓男子（20歲）今晨3時40分許駕車搭載父母和妹妹返家，行經高鳳路，左轉至松興路時，剛好陳姓男子（22歲）駕駛自小貨車直駛而來，雙方閃避不及相撞。
車禍當下撞擊力，導致陳男自小貨車衝撞後，車身偏移，將路邊電線杆撞歪，車才停下，陳男轎車車頭毀損，導致車中的父親（45歲）、母親（44歲）肋骨骨折，19歲的妹妹則手腳被輕微割傷。
警消獲報趕抵現場處理，救護人員將陳男的父母及妹妹等3人送醫治療，幸陳男父母無生命危險；由於現場電桿被撞歪，警方通知台電人員到場搶修。
警方對兩名駕駛施以酒測，均無酒駕行為；初步研判駕駛轎車的陳男未禮讓直行的小貨車釀禍，詳細肇責由警方釐清。
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