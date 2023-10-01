轎車拋錨卡路中 員警推車協助脫困

台南市中華西路是台南西側南北向主要的重要道路，車流量非常大，昨晚6點30分市警二分局長樂所員警巡邏時，發現一輛銀色轎車於路中央熄火，隨即趨前關心；員警為避免交通堵塞，以徒手方式協助將轎車推至路旁安全處，順利解決駕駛困境，讓交通恢復通暢。

長樂派出所巡佐顏琦晉、警員張嘉文，昨晚6點30分，在中西區中華西路執行交通疏導巡邏勤務時，見一輛轎車熄火停於道路中央，影響用行車通行，造成車流打結，立即上前關心。

26歲徐姓男駕駛向警方表示，他開車行駛途中轎車突然熄火拋錨，已通知拖吊業者，但「刁車」位置有點尷尬，不知該如何是好。

員警考量時逢中秋連假與當時為交通尖峰時段，為免造成交通壅塞，警員張嘉文在拋錨車輛後方，疏導其他車輛安全通過；巡佐顏琦晉一人徒手推著後車廂，將故障車輛推到路旁安全處等待拖吊業者。

徐男對員警的熱心協助深表感謝，不禁豎起大拇指稱讚台南警察真的是「神救援」。