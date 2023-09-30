屋外堆疊物品引鄰反感 新莊男遭貼公告洩個資怒提告

楊姓男子於新北市新莊區住家一樓外堆疊物品，引起其他住戶不滿張貼公告警告他儘速搬移，但公告內容載明楊男部份個資，楊認為個資外洩，怒向轄區新莊警方提告。不過楊男於住處外堆放物品，恐違反公寓大廈管理條例相關規定，權責機關最高可罰處20萬元以下罰鍰。

據了解，楊姓男子（49歲）住在新北市新莊區某社區一樓，因陽男在住處外堆疊物品，引來其他住戶頗有微詞。這個月27日晚上6時許他返回家中，卻見住家外堆放的物品上被不明人士張貼公告，內容不但罵楊男「為一己之私，堆滿雜物、垃圾……」還要求楊男「儘速搬離垃圾」等話。

由於公告內容載明楊男住家地址，還洩露楊男出生西元年，這讓楊男頗為不滿，認為這則公告已明顯洩漏他的個資，氣的他趕赴轄區派出所提告。警方受理派員於附近訪查追人，發現楊男於住處門外自行張貼「徵婚啟事」，內容有其住家地址、個人手機號碼及其出生西元年，不排除公告內楊男個資內容，可能是從這張「徵婚啟事」而來，目前警方正循線找尋貼公告住戶到案說明，朝違反個人資料保護法偵辦。

另外，楊男於住家外堆放物品部分，依據公寓大廈管理條例第16條第2項之規定，住戶不得於樓梯間、共同走廊等地堆置雜物，若經管理負責人制止仍不遵從者，得報請直轄市、縣（市）主管機關處理，依法可開罰4萬元以上20萬元以下罰鍰，並令其限期改善，若仍不履行得連續開罰。