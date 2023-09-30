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高雄男飛車搶婦人7小時落網 得手600元花一半買水果

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

武姓女子今天上午9點多前往高雄三民區大連街早市買菜，徒步走回吉林街住處時，突遭一名騎機車男子飛車搶走皮包，歹徒得手600元逃逸，警方獲報，調監視器以車追人，傍晚近5時許在鼓山區，逮獲涉案的66歲關姓男子，關聲稱缺錢花用，將其中300元拿去買水果。

警方指出，武姓女子（43歲）報案指稱，今天早上前往大連街早市市場買完菜後，徒步返家，走在吉林街上時，突然一名騎機車的搶匪從她身後將她的側背包搶走，內有現金600元和證件，所幸武女並未受傷。

警方獲報後組成專案小組，擴大調閱監視器影像，以車追人，鎖定關姓男子（66歲）涉有重嫌，傍晚5時許，查出關出現在鼓山區建榮路191巷處，前往逮人。

警方將關男壓制在地，在他身上起獲贓款300元及被害人的證件等物；關聲稱缺錢花用，已將其中的300元拿去買水果，警詢後，將依搶奪罪移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官羈押。

高雄關姓男子今天上午在三民區吉林街上飛車搶奪婦人皮包，得手600元，7小時後被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄關姓男子今天上午在三民區吉林街上飛車搶奪婦人皮包，得手600元，7小時後被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄關姓男子今天上午在三民區吉林街上飛車搶奪婦人皮包，得手600元，7小時後被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄關姓男子今天上午在三民區吉林街上飛車搶奪婦人皮包，得手600元，7小時後被警方逮捕。記者石秀華／翻攝

監視器 贓款 檢察官

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