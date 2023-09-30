高雄警官遭控穿便服亂攔車…督勤離譜行徑也被挖 分局解釋了

高雄仁武分局吳姓督察組長7月23日凌晨，騎警用機車追逃逸外勞，過程中致一名女騎士摔車受傷，臉書社團「靠北police」有網友貼文指控吳穿便服亂攔車，違反規定；分局今解釋，吳當時係分局擴大臨檢勤務編組人員，穿制服加外套以利探查，脫外套即可轉為制服執勤，因女騎士受傷，吳自掏腰包賠6萬和解。

網友在臉書社團「靠北police」貼文指控，仁武分局吳姓督察組長在督勤時種種不妥行徑，其中分局於8月16日晚間7時許，在安樂四街某釣蝦場內查獲無照賭博電玩36台49座，在場的吳姓組長卻疑將對方律師當成「賊」，無理壓著對方直到他表明身分揚言提告，吳後來即黯然離去。

「受理案件要親民、同理心!」貼文者表示，吳姓組長到地方督察派出所警員執勤，卻難有同理心對待，常須配合吳要將已上線歸檔內容印出，再造冊方便他清查；貼文者還指出，吳還穿便服攔車，行為違反警方勤務規定。

對此，仁武分局回應，當天吳姓組長發現，釣蝦場負責人言談間，服務員突遞交紙條給負責人，紙上還寫著電話號碼，吳為防串證依電話號碼撥打，發現接聽者就在外頭停車場，遂上前示意對方入店，在其表明律師身分後，經說明後，並無糾紛。

至於，吳警被指控著便服攔車一事，分局表示，7月23日凌晨1時許，交通、督察兩組併行「擴大臨檢」勤務，吳本為編組人員，依規著制服外加便衣外套以利探查，亦可即時脫去外套，轉換為制服執勤。

而執勤中，吳騎警用偵防機車行經安樂三街查緝逃逸外勞，過程不慎讓28歲劉姓女騎士摔倒受傷。吳與劉女已於日前在仁武區公所以6萬元調解，全額由吳自行負擔，並非如貼文指控向分局警友會申請經費支應。

分局指出，對於因公執勤員警發生事故，致造成警民糾紛，依據警友會基金運用辦法，都可申請資助訴訟補助及員警因公傷亡慰問。