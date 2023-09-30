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登革熱疫情延燒…嘉義查失聯孳清戶 赫然發現倒臥梅山租屋處亡

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義衛生局今天上午在梅山鄉大南村查訪登革熱失聯孳清戶時，驚見該戶內有一男子倒地，已明顯死亡，已依規定處理，並通報檢警相驗釐清確切死因；縣府也再公布增本土登革熱確診6例，分別為梅山鄉3例、大林鎮2例、民雄鄉1例，全縣至今累計達45例。

衛生局表示，針對梅山鄉大南村失聯孳清戶，今天會同村長開門孳清措施時，發現失聯家戶電視仍開著，鐵門打開後見一男子倒地已身亡，經初步調查瞭解，該男子從台中至梅山租屋，已通報警方，並待檢警調查相驗釐清死因。

衛生局中秋連假持續孳生源查核、衛教及化學防治，依縣府數據，縣內28、29日增6例確診，全縣累計確診達45例，分別為竹崎鄉12例、梅山鄉12例、大林鎮7例、民雄鄉5例、太保、朴子及布袋各2例、中埔、水上鄉及番路鄉各1例。

衛生局強調，近日連續接獲通報確診案例，尤其梅山已累積達12例，縣府與各公所團隊，中秋連假期間更加強全面強化梅山、大林、民雄、水上等鄉鎮，查核孳生源、家戶衛教及化學防治，為防堵疫情擴散，衛生局針對無法聯繫或失聯家戶，將會同村里長、警察人員開鎖孳清、消毒。

衛生局長趙紋華表示，中秋連假南來北往人潮流動高，也增加登革熱傳播風險，籲大家戶外聚會烤肉可穿長袖衣褲，或使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑、蚊香等，減少受蚊子叮咬的機會，如有疫區活動史應自我健康監測，有症狀速就醫或主動通報衛生單位。

縣長翁章梁提醒，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，善用全縣71家快篩合約院所及早採檢，各醫療院所醫師也提高警覺，落實詢問TOCC，善用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷。

嘉縣衛生局中秋連假持續孳生源查核、衛教及化學防治，目前全縣累計確診達45例。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣衛生局中秋連假持續孳生源查核、衛教及化學防治，目前全縣累計確診達45例。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣衛生局中秋連假持續孳生源查核、衛教及化學防治，目前全縣累計確診達45例。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣衛生局中秋連假持續孳生源查核、衛教及化學防治，目前全縣累計確診達45例。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 登革熱 確診 嘉義

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