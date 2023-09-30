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凌晨擾鄰新北警上門 他跳2樓重傷 一查是逃逸移工

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水警方今天凌晨接獲檢舉，新北市淡水區淡金路三段一棟舊公寓4樓敲門聲太吵擾民，警方派員前往赫見屋內一男子，將自己反鎖在陽台處，旋即往下跳去逃生，掉落2樓鐵皮屋頂。救護人員到場協助送醫沒有生命危險。事後警方調查男子原是越南籍逃逸移工，相關疑點尚須他傷勢穩定再做詢問釐清。

據了解，越南籍逃逸移工（譯名：阿居）一年前被雇主通報失聯，至此開始四處躲藏打零工維生。今天凌晨1時20分左右，淡水警方獲報，有人在新北市淡水區淡金路三段308巷內一棟舊公寓4樓大聲敲門擾民。

淡水警方獲報派員前往查看，逃逸移工阿居見警到來，趕緊躲到後陽台，旋即將門反鎖從4樓跳下逃生，當場摔落到一旁2樓鐵皮屋頂動彈不得。新北市消防局獲報出動人車趕抵，經架梯攀爬上救援處，檢視阿居肋骨、左手臂骨折、左雙手臂有明顯擦挫傷，緊急協助送醫急救所幸沒有生命危險。

今早警方找來通譯才知男子是逃逸失聯移工，至於相關疑點有待逃逸移工出院後，警詢後再依法移送移民署專勤隊收容。

逃逸移工見警從4樓跳下，摔落2樓鐵皮屋頂，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
逃逸移工見警從4樓跳下，摔落2樓鐵皮屋頂，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
逃逸移工見警從4樓跳下，摔落2樓鐵皮屋頂，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
逃逸移工見警從4樓跳下，摔落2樓鐵皮屋頂，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
逃逸移工見警從4樓跳下，摔落2樓鐵皮屋頂，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
逃逸移工見警從4樓跳下，摔落2樓鐵皮屋頂，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

淡水 移工

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