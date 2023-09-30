中秋連假屏東少女徹夜未歸 高雄警1小時找到人

屏東縣恆春鎮1名少女在中秋節前夕失蹤，昨天中秋節家人向警方求助，屏東警方通報高雄市警小港分局，員警立即循「電信訊號」找人，果然在超商找到少女，讓她可以平安回家過中秋。

據了解，許姓少女（17歲）9月28日向家人說要出去打工，但整晚沒回家，令家人心急如焚，著急到處找人，仍打聽不到她的下落，擔心發生意外，趕緊向屏東縣警恆春分局求助，請警方協尋。

警方根據手機定位，發覺許姓少女可能在高雄市小港區，昨天下午3時通報高雄市警局協尋。高雄市警小港分局員警透過手機基地台定位，但發覺少女的手機時開時關，趁電信訊號出現，圈起附近半徑300公尺範圍，由高松派出所員警立即線上找人。