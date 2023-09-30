熱水器無故自燃發生火警 高市消發現竟是水龍頭惹禍

高雄市三民區發生3天前發生離奇火警，住戶家未使用的熱水器起火，消防隊到場，屋主已自行撲滅火苗。屋主直納悶，熱水器怎會無故起火，消防局調查火警發生原因，查出竟是水龍頭故障惹禍，令屋主驚訝。

據了解，9月27日晚間，高雄市三民區建工路傳出火警，濃煙自住戶陽台竄出，鄰居趕緊向消防局求救。大昌消防分隊人車到場，屋主已自行撲滅火勢，消防隊上樓查看，才發現是熱水器起火。

屋主直說這台熱水器已使用10多年，火警發生時，熱水器並沒使用，納悶怎會自行點火燃燒。消防員當時檢視，發覺熱水器下方的進水水龍頭漏水，後經調查起火原因，才找出問題。

據消防局調查，民眾不自覺熱水器老舊，下方水龍頭開關損壞、管線漏水，持續進水觸動熱水器點火，熱水器洩壓安全裝置或過溫防止安全裝置故障或未啟動，熱水器熱交換器管線過熱導致自燃，也可能因過熱產生高壓，出現爆炸。