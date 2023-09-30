快訊

他怨安卓手機發IG「被降低畫質」！想跳槽蘋果iPhone 15 網挺：遠超乎你想像

亞運網球／第7金花落詹家姊妹 「台灣內戰」贏了梁李配

關注藍白合 小笠原欣幸：在野整合可望大幅超越賴清德

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／投資有獲利鼓吹再加碼 新北警埋伏連逮港台2車手

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子今年加入手機通訊軟體股票投資群組，以為投資有獲利，群組裡分析股票走勢老師鼓吹再加碼面交100萬元投資，因無法出金，懷疑遭詐騙，新北警方日前埋伏連逮港籍與台籍2名車手。警詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方訊後一人收押一人限制住居。

新北市黃姓男子（50歲）於今年9月23日向新店警分局雙城派出所報案指稱，今年8月間於手機通訊軟體LINE接獲投資股票廣告訊息，誤信詐欺集團話術，先後多次以轉帳方式匯款共21萬元，以為投資有獲利，日前群組裡分析股票走勢老師還鼓吹再加碼可獲利更多。

因要求出金未果，正當黃男懷疑遭詐騙之際，本月23日上午又接獲投資公司傳來訊息，要求面交20萬元加碼投資，黃男與對方相約在新店區住處附近超商面交後，立即到派出所報案。新店警方依雙方當天約定時間在超商內外埋伏，果真查獲前來取款的港籍黃姓男子（29歲）並查扣收款收據一張。

黃男以為這件假投資真詐騙就到此為止，沒想到隔天又收到投資公司訊息，希望他再拿出85萬元，還強調這次加碼投資保證賺錢， 黃男聞言既好氣又好笑，心想昨天才被警察抓走一個車手，居然不死心又要派人來，不動聲色與對方又約在住家附近超商面交，同時連忙通報警方。

新店警方26日上午10時在超商內外埋伏，見車手陳姓男子（20歲）現身取款後，立即前後包夾逮人，查獲取款收據一張。香港籍車手黃男坦承是以旅遊兼打工方式來台，否認加入詐騙集團。警詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方訊後黃男收押，陳男則是限制住居。

新北市黃姓男子今年加入手機通訊軟體股票投資群組，以為投資有獲利，詐團鼓吹再加碼100萬元投資，因無法出金，懷疑遭詐騙，新北警方日前埋伏連逮港籍與台籍2名車手。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年加入手機通訊軟體股票投資群組，以為投資有獲利，詐團鼓吹再加碼100萬元投資，因無法出金，懷疑遭詐騙，新北警方日前埋伏連逮港籍與台籍2名車手。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年加入手機通訊軟體股票投資群組，以為投資有獲利，詐團鼓吹再加碼100萬元投資，因無法出金，懷疑遭詐騙，新北警方日前埋伏連逮港籍與台籍2名車手。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年加入手機通訊軟體股票投資群組，以為投資有獲利，詐團鼓吹再加碼100萬元投資，因無法出金，懷疑遭詐騙，新北警方日前埋伏連逮港籍與台籍2名車手。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年加入手機通訊軟體股票投資群組，以為投資有獲利，詐團鼓吹再加碼100萬元投資，因無法出金，懷疑遭詐騙，新北警方日前埋伏連逮港籍與台籍2名車手。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年加入手機通訊軟體股票投資群組，以為投資有獲利，詐團鼓吹再加碼100萬元投資，因無法出金，懷疑遭詐騙，新北警方日前埋伏連逮港籍與台籍2名車手。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 車手 新北 股票

延伸閱讀

中秋烤肉北市5處新北僅1處惹民怨 新北市府：檢討顧民情

新北播「花若盛開」紀錄片 劉克襄盼台3線皆故事

連假新北商場逛起來！新店裕隆城正夯、宏匯周年慶展開

新北警普及科技偵查訓練 推動進階式證照制度

相關新聞

影／台中小黃與TOYOTA路口一撞 全家便利商店最慘GG了

十次車禍九次快！台中市60歲劉男駕駛TOYOTA轎車行經豐原區一處路口，與46歲吳姓計車司機發生碰撞，轎車遭撞飛波及一旁...

獨自遊觀霧摔傷昏迷 輔大法籍交換生負傷過夜終獲救

9月初來台的輔仁大學法國籍交換生Paul前天獨自到觀霧國家森林遊樂區遊玩，不料下午遇到大雨，在瀑布步道1.2公里不慎摔倒...

熱水器無故自燃發生火警 高市消發現竟是水龍頭惹禍

高雄市三民區發生3天前發生離奇火警，住戶家未使用的熱水器起火，消防隊到場，屋主已自行撲滅火苗。屋主直納悶，熱水器怎會無故...

影／投資有獲利鼓吹再加碼 新北警埋伏連逮港台2車手

新北市黃姓男子今年加入手機通訊軟體股票投資群組，以為投資有獲利，群組裡分析股票走勢老師鼓吹再加碼面交100萬元投資，因無...

高雄男中秋夜在五號船渠放煙火 水利局報警追查身分

高雄有年輕男子趁中秋節夜晚，在前鎮區中華五路前鎮河畔的「五號船渠」的景觀台燃放煙火，煙火炸開的巨響，導致附近停放的車輛防...

高雄男騎車未戴安全帽遭警攔 急當孝孫找阿嬤事有蹊蹺

邱姓男子前晚騎機車未戴安全帽，在高雄鳳山區一處超商前，被巡邏警網攔查，警方查出邱是高雄地檢署3月間發布的詐欺通緝犯，邱見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦