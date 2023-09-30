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影／投資有獲利鼓吹再加碼 新北警埋伏連逮港台2車手
新北市黃姓男子今年加入手機通訊軟體股票投資群組，以為投資有獲利，群組裡分析股票走勢老師鼓吹再加碼面交100萬元投資，因無法出金，懷疑遭詐騙，新北警方日前埋伏連逮港籍與台籍2名車手。警詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方訊後一人收押一人限制住居。
新北市黃姓男子（50歲）於今年9月23日向新店警分局雙城派出所報案指稱，今年8月間於手機通訊軟體LINE接獲投資股票廣告訊息，誤信詐欺集團話術，先後多次以轉帳方式匯款共21萬元，以為投資有獲利，日前群組裡分析股票走勢老師還鼓吹再加碼可獲利更多。
因要求出金未果，正當黃男懷疑遭詐騙之際，本月23日上午又接獲投資公司傳來訊息，要求面交20萬元加碼投資，黃男與對方相約在新店區住處附近超商面交後，立即到派出所報案。新店警方依雙方當天約定時間在超商內外埋伏，果真查獲前來取款的港籍黃姓男子（29歲）並查扣收款收據一張。
黃男以為這件假投資真詐騙就到此為止，沒想到隔天又收到投資公司訊息，希望他再拿出85萬元，還強調這次加碼投資保證賺錢， 黃男聞言既好氣又好笑，心想昨天才被警察抓走一個車手，居然不死心又要派人來，不動聲色與對方又約在住家附近超商面交，同時連忙通報警方。
新店警方26日上午10時在超商內外埋伏，見車手陳姓男子（20歲）現身取款後，立即前後包夾逮人，查獲取款收據一張。香港籍車手黃男坦承是以旅遊兼打工方式來台，否認加入詐騙集團。警詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方訊後黃男收押，陳男則是限制住居。
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