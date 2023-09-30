影／台中小黃與TOYOTA路口一撞 全家便利商店最慘GG了

十次車禍九次快！台中市60歲劉男駕駛TOYOTA轎車行經豐原區一處路口，與46歲吳姓計車司機發生碰撞，轎車遭撞飛波及一旁全家便利商店，大門口玻璃碎裂。警方調查，2位駕駛均無酒駕，初步研判劉男號誌閃紅燈未依規定禮讓吳姓計程車司機，釀成車禍。

前天深夜11點多，豐原區仁洲街與豐北街口發出巨大碰撞聲，警方調查，60歲劉男駕駛轎車沿仁洲街往豐原大道方向行駛，與46歲吳姓計程車駕駛沿豐北街往五權路方向行駛，2車在路口發生碰撞，劉車受巨大碰撞，再往旁邊撞損全家便利商店的自動門，玻璃碎裂一地。

這起車禍造成轎車車頭幾乎全毀，計程車左側保險桿、車身受損，所幸無人員受傷。