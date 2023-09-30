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高雄男騎車未戴安全帽遭警攔 急當孝孫找阿嬤事有蹊蹺

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

邱姓男子前晚騎機車未戴安全帽，在高雄鳳山區一處超商前，被巡邏警網攔查，警方查出邱是高雄地檢署3月間發布的詐欺通緝犯，邱見事跡敗露求情，指被判3年6月的刑期，恐怕沒那麼快可回家，想見阿嬤一面，警方協助通知邱的阿嬤到派出所，讓祖孫倆人話別。

鳳山警分局新甲派出所警員林柏寓、廖翊彤，前晚7時許巡邏行經海洋二路時，見邱姓男子（27歲）騎機車未戴安全帽在商店前停車準備買東西。

警員林柏寓定睛一看發現邱男是轄區逃亡半年的詐欺通緝犯，趨前盤查身分，經以警用行動電腦查詢比對照片後，確認是高雄地檢署今年3月發布的通緝犯，當場將邱上銬逮捕。

警方對邱男解釋要入獄服刑3年6月，邱聽完跳腳，指原以為只是單純開庭未到案被通緝，後來才知已經要入獄執行，當場向警方哀求「不知何時會被出獄，我要回家看阿嬤啦」。

警方當下安撫邱男情緒，先將他帶回警所，並通知邱的阿嬤到派出所，讓祖孫話別；警詢後，將邱解送歸案。

高雄邱姓男子因騎車未戴安全帽，被警方查出是詐欺通緝犯，由於將入獄，他急當孝孫想看阿嬤，警方協助通知阿嬤，讓祖孫話別。記者石秀華／翻攝
高雄邱姓男子因騎車未戴安全帽，被警方查出是詐欺通緝犯，由於將入獄，他急當孝孫想看阿嬤，警方協助通知阿嬤，讓祖孫話別。記者石秀華／翻攝
高雄邱姓男子因騎車未戴安全帽，被警方查出是詐欺通緝犯，由於將入獄，他急當孝孫想看阿嬤，警方協助通知阿嬤，讓祖孫話別。記者石秀華／翻攝
高雄邱姓男子因騎車未戴安全帽，被警方查出是詐欺通緝犯，由於將入獄，他急當孝孫想看阿嬤，警方協助通知阿嬤，讓祖孫話別。記者石秀華／翻攝
高雄邱姓男子因騎車未戴安全帽(紅圈處，左)，被巡邏警網撞見(紅圈處，右)，查出是詐欺通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄邱姓男子因騎車未戴安全帽(紅圈處，左)，被巡邏警網撞見(紅圈處，右)，查出是詐欺通緝犯。記者石秀華／翻攝

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