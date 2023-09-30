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影／中秋連假首日 台南花車拋錨3警力幫推 外國遊客也稱讚

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

中秋連假首日，台南中西區湧入全國各地遊客，也湧入大量參香信眾，參與廟會慶典活動，其中，南廠尊王堂近千人遶境隊伍綿延不絕，中午時分有輛大型藝閣花車在民生與永福路口拋錨故障，員警見狀合力推動重達6噸重花車，好奇外國遊客豎起大姆指直呼「台灣警察真厲害」。

台南市府觀旅局29日統計，中秋連假首日台南遊客較去年成長近9％。而眾神之都府城一早6時起至下午5時止，前來中西區活動廟宇參香活動，熱鬧滾滾，計有南廠尊王堂、春州聚祥廟、昆天府南廠天池壇等近1000人的謁祖遶境活動，另廣澤尊王祖廟西羅殿一天下來也湧進30團近2000名參香信眾，也讓中西區交通面臨極大挑戰。

市警二分局在連假首日動員近百名警力，分別在中華西路等重要道路疏導交通，並就宮廟遶境活動規畫專責警力維護秩序。

昨中午11時40分遊客增多，陸續湧進市區用餐之際，一輛參與陣頭活動重約6噸大型藝閣花車在民生與永福路口拋錨，車輛占用一個車道進退不得，也讓同向後方人車陸續停等而壅塞。

現場維持秩序員警眼見車輛動彈不得，呼叫支援並由年輕力壯員警顏呈叡、陳俊安、黃威遠3人合力從花車後方來往前推動約百公尺，再妥適停放路旁，後續則由拖吊車拖往修理。日正當中天氣炎熱，3警推著花車、滿頭大汗畫面，也讓許多遊客好奇圍觀，還有外國遊客直拍照，豎起大姆指說「台灣警察真厲害」。

一輛重約6噸大型藝閣花車在台南中西區民生與永福路口拋錨，動彈不得，3名員警合力從花車後方來往前推動約百公尺，後續則由拖吊車拖往修理。圖／讀者提供
一輛重約6噸大型藝閣花車在台南中西區民生與永福路口拋錨，動彈不得，3名員警合力從花車後方來往前推動約百公尺，後續則由拖吊車拖往修理。圖／讀者提供

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