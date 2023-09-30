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影／台中女童趁母熟睡溜出門找外公 警靠「這物」送返家

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市一名5歲王姓女童竟趁母親熟睡，騎著四輪腳踏車「開溜」，頂街所員警巡邏發現，女童說不清楚外公、外婆家方向，所幸身上帶著一支手機，警方靠著通訊錄聯繫上家屬。女童外公看到警方上門，驚嚇外孫女獨自外出，沒有責罵，反而溫柔叮嚀，「媽媽上晚班很累要休息，你不能亂跑，知道嗎？」

前天上午10點多，王姓女童獨自騎四輪腳踏車在豐原區三豐路遊蕩，一旁車流行經，相當危險。豐原警分局頂街派出所員警江原鋒、莊照威發現，看女童身旁無大人陪同，立即停下車上前關心。

王姓女童僅說自己5歲，但口齒不清晰，說不出正確姓名，也不知道外公家方向，警方立即提議用巡邏車載她，一起尋找外公家。

互動過程中，警方發現女童身上竟帶著手機，一問之下才知道是女童父親給她的，警方查詢手機通訊錄，撥打給女童外公確認住址，並護送女童前往。

女童外公見警方上門，驚嚇之餘又感到十分慶幸，見到外孫女毫髮無傷，沒有責罵，反而溫柔叮嚀她，「媽媽上晚班很累要休息，你不能亂跑，知道嗎？」並感謝員警的熱心協助，外孫女才能平安返家。

豐原分局分局長劉其賢呼籲，民眾家中若有年幼兒童，應隨時留意其活動並注意安全，避免讓幼童離開視線，切勿讓孩子單獨外出，以免發生危險，平時也可訓練幼童熟記家人聯絡資訊，有助快速通知家人。

女童外公看到警方上門，驚嚇外孫女獨自外出，沒有責罵，反而溫柔叮嚀，「媽媽上晚班很累要休息，你不能亂跑，知道嗎？」圖／讀者提供
女童外公看到警方上門，驚嚇外孫女獨自外出，沒有責罵，反而溫柔叮嚀，「媽媽上晚班很累要休息，你不能亂跑，知道嗎？」圖／讀者提供
女童外公看到警方上門，驚嚇外孫女獨自外出，沒有責罵，反而溫柔叮嚀，「媽媽上晚班很累要休息，你不能亂跑，知道嗎？」圖／讀者提供
女童外公看到警方上門，驚嚇外孫女獨自外出，沒有責罵，反而溫柔叮嚀，「媽媽上晚班很累要休息，你不能亂跑，知道嗎？」圖／讀者提供

家人 腳踏車

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