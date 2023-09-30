空軍士兵騎車載男大生未依號誌左轉 直行轎車撞上1命危
服役於屏東空軍第六聯隊自願役士兵的鄭姓男子今天凌晨2時許，騎機車搭載就讀正修科技大學的胡姓男大生，行經高雄左營區博愛二路，未依號誌左轉至明誠二路，當場被直行的許姓男子所駕駛的轎車猛烈撞擊，2人噴飛倒地，鄭男手腳骨折，胡男則肝脾破裂命危，送醫搶救中。
警方調查，在屏東空軍第六聯隊服自願役士兵的鄭姓男子（19歲），今天凌晨2時許，騎機車搭載就讀正修科科技大學的胡姓男大生（19歲），從左營區沿博愛二路由北向南方向行駛，行至明誠二路口時未依號誌行駛，直接左轉時，和當時沿博愛二路南向北方向行駛的許姓男子（44歲）駕駛的納智捷轎車發生碰撞。
鄭男機車遭猛烈撞擊，導致鄭、胡兩人噴飛後重摔在地，機車零件散落一地，鄭男手腳骨折、意識清楚，胡男身體擦挫傷、肝脾臟破裂昏迷，許男轎車車頭毀損，但未受傷。
警消獲報趕抵現場，救護員將受傷兩人送醫急救，其中胡男傷勢嚴重，正搶救中。
警方調查，許、鄭兩人均無酒駕行為，初步研判鄭男騎車未依號誌規定行駛，將釐清許男是否有超速，詳細車禍肇責由警方釐清中。
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