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空軍士兵騎車載男大生未依號誌左轉 直行轎車撞上1命危　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

服役於屏東空軍第六聯隊自願役士兵的鄭姓男子今天凌晨2時許，騎機車搭載就讀正修科技大學的胡姓男大生，行經高雄左營區博愛二路，未依號誌左轉至明誠二路，當場被直行的許姓男子所駕駛的轎車猛烈撞擊，2人噴飛倒地，鄭男手腳骨折，胡男則肝脾破裂命危，送醫搶救中。

警方調查，在屏東空軍第六聯隊服自願役士兵的鄭姓男子（19歲），今天凌晨2時許，騎機車搭載就讀正修科科技大學的胡姓男大生（19歲），從左營區沿博愛二路由北向南方向行駛，行至明誠二路口時未依號誌行駛，直接左轉時，和當時沿博愛二路南向北方向行駛的許姓男子（44歲）駕駛的納智捷轎車發生碰撞。

鄭男機車遭猛烈撞擊，導致鄭、胡兩人噴飛後重摔在地，機車零件散落一地，鄭男手腳骨折、意識清楚，胡男身體擦挫傷、肝脾臟破裂昏迷，許男轎車車頭毀損，但未受傷。

警消獲報趕抵現場，救護員將受傷兩人送醫急救，其中胡男傷勢嚴重，正搶救中。

警方調查，許、鄭兩人均無酒駕行為，初步研判鄭男騎車未依號誌規定行駛，將釐清許男是否有超速，詳細車禍肇責由警方釐清中。

屏東空軍鄭姓士兵今晨騎車載胡姓男大生行經高雄左營區博案路一處路口，未依號誌左轉(紅圈處)，當場遭轎車猛撞，造成1傷、1命危。記者石秀華／翻攝
屏東空軍鄭姓士兵今晨騎車載胡姓男大生行經高雄左營區博案路一處路口，未依號誌左轉(紅圈處)，當場遭轎車猛撞，造成1傷、1命危。記者石秀華／翻攝
屏東空軍鄭姓士兵今晨騎車載胡姓男大生行經高雄左營區博案路一處路口，未依號誌左轉，當場遭轎車猛撞，造成1傷、1命危。記者石秀華／翻攝
屏東空軍鄭姓士兵今晨騎車載胡姓男大生行經高雄左營區博案路一處路口，未依號誌左轉，當場遭轎車猛撞，造成1傷、1命危。記者石秀華／翻攝
屏東空軍鄭姓士兵今晨騎車載胡姓男大生行經高雄左營區博案路一處路口，未依號誌左轉(紅圈處)，當場遭轎車猛撞，造成1傷、1命危。記者石秀華／翻攝
屏東空軍鄭姓士兵今晨騎車載胡姓男大生行經高雄左營區博案路一處路口，未依號誌左轉(紅圈處)，當場遭轎車猛撞，造成1傷、1命危。記者石秀華／翻攝
屏東空軍鄭姓士兵今晨騎車載胡姓男大生行經高雄左營區博案路一處路口，未依號誌左轉，當場遭轎車猛撞，造成1傷、1命危；轎車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
屏東空軍鄭姓士兵今晨騎車載胡姓男大生行經高雄左營區博案路一處路口，未依號誌左轉，當場遭轎車猛撞，造成1傷、1命危；轎車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
屏東空軍鄭姓士兵今晨騎車載胡姓男大生行經高雄左營區博案路一處路口，未依號誌左轉，當場遭轎車猛撞，造成1傷、1命危。記者石秀華／翻攝
屏東空軍鄭姓士兵今晨騎車載胡姓男大生行經高雄左營區博案路一處路口，未依號誌左轉，當場遭轎車猛撞，造成1傷、1命危。記者石秀華／翻攝

屏東 骨折 空軍 車禍

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