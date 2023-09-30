國3北上樹林路段凌晨7車追撞 1人拋出車外不治、3人受傷

國道3號北向52.9公里樹林路段今天凌晨發生7車追撞意外，1人當場被拋出車外送醫急救後傷重不治，另3人送醫後則沒有生命危險，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，今天凌晨3時許黃姓男子（44歲）開著一輛貨車，行經國道3號北向52.9公里樹林路段，不慎與謝男（62歲）所駕駛的貨車發生擦撞，黃男將車先移至路肩，謝男人車則暫停內側車道。

導致後方5輛汽車未注意車前狀況追撞發生二次事故，造成其中一輛白色豐田汽車車內乘客，疑似沒有繫上安全帶被拋出車外，緊急送醫急救傷重不治，另3人受傷送醫後沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待國道警方調查釐清。