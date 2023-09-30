快訊

國3北上樹林路段凌晨7車追撞 1人拋出車外不治、3人受傷

下周三東部有感...粉專：小犬颱風不排除變「猛獸」 觀察共伴效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國3北上樹林路段凌晨7車追撞 1人拋出車外不治、3人受傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

國道3號北向52.9公里樹林路段今天凌晨發生7車追撞意外，1人當場被拋出車外送醫急救後傷重不治，另3人送醫後則沒有生命危險，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，今天凌晨3時許黃姓男子（44歲）開著一輛貨車，行經國道3號北向52.9公里樹林路段，不慎與謝男（62歲）所駕駛的貨車發生擦撞，黃男將車先移至路肩，謝男人車則暫停內側車道。

導致後方5輛汽車未注意車前狀況追撞發生二次事故，造成其中一輛白色豐田汽車車內乘客，疑似沒有繫上安全帶被拋出車外，緊急送醫急救傷重不治，另3人受傷送醫後沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待國道警方調查釐清。

國道公路警察局第六公路警察大隊呼籲，汽車發生事故車輛尚能行駛，應立即開啟雙黃警示燈，車輛儘速移至安全處所，人員站立護欄外或護欄邊（勿站立車尾處），面對來車全程注意安全，防止二次事故發生，以共同維護行車安全。

今天凌晨國3北上52.9公里發生7車追撞，造成1死3傷，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨國3北上52.9公里發生7車追撞，造成1死3傷，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨國3北上52.9公里發生7車追撞，造成1死3傷，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨國3北上52.9公里發生7車追撞，造成1死3傷，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝

國道 車禍

延伸閱讀

新北樹林男子沒帶鑰匙 從七樓攀外牆入屋墜落送醫不治

國3南下基隆隧道5車追撞 基隆大武崙塞爆通勤哀號

影／國1南349K岡山段昨夜不平靜 5車追撞釀1死4傷悲劇

國3通霄路段2大貨車追撞翻覆事故 北上一度全車道封閉

相關新聞

國3北上樹林路段凌晨7車追撞 1人拋出車外不治、3人受傷

國道3號北向52.9公里樹林路段今天凌晨發生7車追撞意外，1人當場被拋出車外送醫急救後傷重不治，另3人送醫後則沒有生命危...

影／台中女童趁母熟睡溜出門找外公 警靠「這物」送返家

台中市一名5歲王姓女童竟趁母親熟睡，騎著四輪腳踏車「開溜」，頂街所員警巡邏發現，女童說不清楚外公、外婆家方向，所幸身上帶...

空軍士兵騎車載男大生未依號誌左轉 直行轎車撞上1命危　

服役於屏東空軍第六聯隊自願役士兵的鄭姓男子今天凌晨2時許，騎機車搭載就讀正修科技大學的胡姓男大生，行經高雄左營區博愛二路...

台南2臨時工佯裝買K毒 噴辣椒水、毆打勒脖搶賣家近20萬

台南陳姓臨時工今年4月18日以微信聯絡一暱名賣家購買K他命，與王姓友人等人赴約，陳質疑K他命混有鹽巴不純，當場以試抽為由...

影／澎湖海軍馬公基地中秋夜祝融攪局 新建大樓頂樓冒火

澎湖縣馬公市海軍馬公基地今晚9時15分許，一處新建大樓頂樓突層冒出濃煙火舌，警消獲報後，出動 6車 15人趕抵現場注水灌...

國定連假注意！北市刑大提醒5大詐騙陷阱 「領取免費貼圖」成詐餌

台北市刑大經濟組指出，詐騙集團可能利用中秋連假詐騙，北市刑大整理幾種常見的詐騙陷阱，提醒民眾提高警覺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦