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台南2臨時工佯裝買K毒 噴辣椒水、毆打勒脖搶賣家近20萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南陳姓臨時工今年4月18日以微信聯絡一暱名賣家購買K他命，與王姓友人等人赴約，陳質疑K他命混有鹽巴不純，當場以試抽為由，陳、王坐上賣家轎車，朝對方噴灑辣椒水後毆打、勒脖，搶走車上近20萬元現金，陳、王犯攜帶凶器強盜罪分處4年2月、3年10月，賣家則另案偵辦。

檢警調查，今年4月18日凌晨1時與1時許，陳、王、劉姓少年等人一同搭乘莊姓友駕駛轎車前往新營區某超商交易。陳、王下車進入對方車內，陳以K他命不純，要賣家協助製作K菸試抽，見車內排檔桿處放置一裝有現金紙袋內有19萬8000元，2人互使眼色示意後，而坐在副駕駛座陳先徒手毆打對方臉部及頭部，並用隨身攜帶辣椒水，朝賣家臉部噴灑，坐在後座王則從駕駛座後方以手臂勒住其脖子，賣家因而受有頭部外傷、鼻子鈍傷併臉部挫傷瘀青等傷害。

賣家拚命掙扎抵抗後，終打開駕駛座車門奮力逃出，陳下車追趕，王則在車內翻找財物，並現金紙袋取走，再下車呼叫陳快走，隨後搭車逃離，王分得5萬5000元，其餘由陳取得。後經賣家報警處理，警方循線在中西區KTV包廂內，逮捕2人。

陳、王2人坦承犯行，與相關證人證述情節相符，以及行車記錄器錄音、監視器截圖等相關證物佐證，法官認事證明確。

合議庭認2人所犯加重強盜罪法定最輕本刑為7年有期徒刑，與其犯罪情節相衡，有情輕法重情狀，依刑法第59條規定，均酌量減輕其刑。

合議庭審酌，2人不思循正當管道賺取財物維生，竟共同以攜帶凶器方式而犯強盜罪，造成告訴人財產損失及心理恐懼，更影響社會治安，並不足取。又考量陳於偵查中矢口否認，至審理時才坦承犯行；王於偵查中即坦承不諱，並供出相關案情，以利檢警調查的犯後態度，及2人雖與告訴人達成調解，但迄今未依調解內容給付等一切情狀，依法量處其刑。

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台南地院認陳、王姓男子犯攜帶凶器強盜罪分處4年2月、3年10月，賣家則另案偵辦。圖／本報資料照
台南地院認陳、王姓男子犯攜帶凶器強盜罪分處4年2月、3年10月，賣家則另案偵辦。圖／本報資料照

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