台南83歲老婦騎車失蹤4天 下午在新化谷底發現獲救

台南市83歲婦人騎自行車出門失蹤4天，警方下午在新化山區發現在近50公尺深谷地受傷動彈不得，台南市消防局派出20多名消防員、將她固定在擔架上、扛了約100公尺才上到平地送醫。老婦人左手骨折擦傷流血，但意識清楚送醫治療中。

警方表示，家住台南東區的黃姓老婦人25日傍晚騎車出門，疑因迷路不知去向，家人找不到她報警協尋。警方調閱路口監視器，發現她騎往新化，通報當地員警接力尋找。

新化警方調閱監視器，發現疑似老婦人影像騎車往知義山區，動員警力前往找人。下午在知義山區一處邊坡發現老婦人的單車，往下方谷地搜尋，走了將近100公尺終於看見老婦人倒臥山谷坡地。

台南市消防局表示，接獲通報出動南科、新化、大橋、特搜等單位6車、20多名消防員前往救人，雖然身體虛弱無法行動但意識清楚，她稱不知道自己為什麼會騎車到那邊，如何滑落谷地。消防員將老婦送往奇美醫院檢查傷勢治療。

台南東區83歲老婦騎車失蹤4天，下午在新化谷底發現獲救。記者周宗禎／翻攝

台南東區83歲老婦騎車失蹤4天，下午在新化谷底發現獲救。記者周宗禎／翻攝

台南東區83歲老婦騎車失蹤4天，下午在新化谷底發現獲救。記者周宗禎／翻攝

台南東區83歲老婦騎車失蹤4天，下午在新化谷底發現獲救。記者周宗禎／翻攝

台南東區83歲老婦騎車失蹤4天，下午在新化谷底發現獲救。記者周宗禎／翻攝