快訊

現場內衣照真的外流了 Lisa瘋馬秀遭違規偷拍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出門倒垃圾失蹤…8旬失智婦迷路跌落山谷 4天後中秋節奇蹟獲救

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警一分局25日晚間受理八旬陳姓老婦失蹤案，當天晚間6時她騎腳踏車出門未返家，家人報警協尋，連日來調閱影像，發現她經永康中華路往新化山區，與新化分局等合作，今下午在南169線道路下方約50公尺山谷發現她，仍有生命跡象，經警消以擔架將她救上來後送醫救治。

市警一分局據報，老婦於25日晚間騎腳踏車出門倒垃圾後未返家，家人心急如焚至東門派出所報案，所長陳宗鑫隨即派員發動協尋。

由於天色昏暗，老婦又騎乘腳踏車，無法以科技偵測動態，均須依賴東門所動員警力肉眼過濾影像，經連日調閱發現老婦行徑，往永康區中華路接續往新化方向，市警一分局防治組立即聯繫協調各該轄分局協助協尋。

經過3日鍥而不捨調閱影像及研判路徑，今再調閱影像發現她前往新化山區，新化警分局立即動員10多名警力及動用空拍機搜尋，得知她曾騎車經過該分局知義派出所附近路段，東門所也派員趕赴新化分局聯手合作，展開地毯式搜尋。

今天下午1時25分許，新化所同仁在南169線6k發現她騎乘腳踏車，副所長范耕鳴深入山谷，眼尖看到其紅色褲子，終於在距路面下方約50公尺山谷發現老婦，所幸尚有生命跡象，由警消合力以擔架救護上來，緊急將她送醫救治。

據調查，陳婦疑有失智症狀，外出後迷途，目前她身體虛弱，手部骨折，正由醫師評估後續診治。近日來，山區有下雨，婦人可能靠著雨水，幸無脫水等症狀。除一分局外，在沿線第二、永康、歸仁及新化分局積極協助下，順利尋獲，家屬接獲通報後再三致謝，終能讓陳婦於中秋佳節平安返家團圓。

員警深入新化山區，眼尖看到其紅色褲子，終於在距路面下方約50公尺山谷發現老婦。圖／讀者提供
員警深入新化山區，眼尖看到其紅色褲子，終於在距路面下方約50公尺山谷發現老婦。圖／讀者提供
警消發現陳姓老婦時，所幸尚有生命跡象，由警消合力以擔架救護上來。圖／讀者提供
警消發現陳姓老婦時，所幸尚有生命跡象，由警消合力以擔架救護上來。圖／讀者提供
陳姓老婦迷途4天後在新化山區山谷下被尋獲，經緊急送醫後，目前她身體虛弱，手部骨折，正由醫師評估後續診治。圖／讀者提供
陳姓老婦迷途4天後在新化山區山谷下被尋獲，經緊急送醫後，目前她身體虛弱，手部骨折，正由醫師評估後續診治。圖／讀者提供

老婦 腳踏車

延伸閱讀

林志玲難得露面 中秋節秀凍齡面貌 「我們越來越好」

中秋節後「財運爆棚」三生肖 屬馬獲財神爺庇佑收入猛增

中秋節拜土地公約定成俗 民俗專家：明天吉時拜更好

警大生中秋節返鄉專車 司機酒測超標、緊急更換

相關新聞

出門倒垃圾失蹤…8旬失智婦迷路跌落山谷 4天後中秋節奇蹟獲救

台南市警一分局25日晚間受理八旬陳姓老婦失蹤案，當天晚間6時她騎腳踏車出門未返家，家人報警協尋，連日來調閱影像，發現她經...

警大生中秋節返鄉專車 司機酒測超標、緊急更換

中央警察大學學生中秋節返鄉遊覽車，昨天在校內要載送前，被學生檢測出有司機員酒測值連3次超標，當下更換司機並通知警方到場。...

侵門踏戶！陸船越界捕撈2萬公斤漁獲 海巡扣押逮17人

中國籍漁船閩漁6XX12號今天上午8時許，越界在新竹西北方11.8海浬捕撈漁獲，巡防區雷達發現由新竹海巡隊編號10088...

桃園裝潢工斜槓普洱茶餅買賣 差點被「翻倍賺」騙走20餘萬

桃市有名52歲林姓裝潢工，昨天中午趁著休息時間衝到八德區介壽路的新光銀行要臨櫃匯款20萬餘元，行員察覺有異報警，八德警分...

雲林倉庫大掃除竟清出疑似未爆彈 家屬嚇壞報警國軍急帶回

雲林縣虎尾鎮有民眾昨天在清掃倉庫過程中，清出一枚疑似未爆彈，民眾嚇壞趕緊報警，警方通知未爆彈處理小組到場，由軍方包裹防爆...

保母夫妻吵架...狠推無辜男嬰撞地眼半吊 被公布姓名還不服

台中陳姓保母受託7月大男嬰，卻因前一天和老公大吵，且男嬰和先生是親戚，竟用力推倒男嬰害他後腦撞地當場眼睛半吊、四肢癱軟，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦