出門倒垃圾失蹤…8旬失智婦迷路跌落山谷 4天後中秋節奇蹟獲救

台南市警一分局25日晚間受理八旬陳姓老婦失蹤案，當天晚間6時她騎腳踏車出門未返家，家人報警協尋，連日來調閱影像，發現她經永康中華路往新化山區，與新化分局等合作，今下午在南169線道路下方約50公尺山谷發現她，仍有生命跡象，經警消以擔架將她救上來後送醫救治。

市警一分局據報，老婦於25日晚間騎腳踏車出門倒垃圾後未返家，家人心急如焚至東門派出所報案，所長陳宗鑫隨即派員發動協尋。

由於天色昏暗，老婦又騎乘腳踏車，無法以科技偵測動態，均須依賴東門所動員警力肉眼過濾影像，經連日調閱發現老婦行徑，往永康區中華路接續往新化方向，市警一分局防治組立即聯繫協調各該轄分局協助協尋。

經過3日鍥而不捨調閱影像及研判路徑，今再調閱影像發現她前往新化山區，新化警分局立即動員10多名警力及動用空拍機搜尋，得知她曾騎車經過該分局知義派出所附近路段，東門所也派員趕赴新化分局聯手合作，展開地毯式搜尋。

今天下午1時25分許，新化所同仁在南169線6k發現她騎乘腳踏車，副所長范耕鳴深入山谷，眼尖看到其紅色褲子，終於在距路面下方約50公尺山谷發現老婦，所幸尚有生命跡象，由警消合力以擔架救護上來，緊急將她送醫救治。

據調查，陳婦疑有失智症狀，外出後迷途，目前她身體虛弱，手部骨折，正由醫師評估後續診治。近日來，山區有下雨，婦人可能靠著雨水，幸無脫水等症狀。除一分局外，在沿線第二、永康、歸仁及新化分局積極協助下，順利尋獲，家屬接獲通報後再三致謝，終能讓陳婦於中秋佳節平安返家團圓。