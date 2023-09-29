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警大生中秋節返鄉專車 司機酒測超標、緊急更換

中央社／ 桃園29日電

中央警察大學學生中秋節返鄉遊覽車，昨天在校內要載送前，被學生檢測出有司機員酒測值連3次超標，當下更換司機並通知警方到場。警方表示，沒有法源依據可開罰，僅實施勸導。

警大今天向媒體表示，學生假日返鄉所搭乘的遊覽車，是由學生自治組織招商租賃，負責接送學生返鄉、返校，遊覽車司機在到校後，學生皆會實施司機酒測的標準作業程序。

警大指出，昨天下午5時30分許遊覽車到校後，學生依程序對所有司機實施酒測，其中1名司機經3次酒測皆超標，學生當下聯繫遊覽車公司更換司機，並聯繫桃園市政府警察局龜山分局坪頂派出所到校處理；更換的司機在晚間7時到校，經酒測合格後安全載送學生返鄉。

龜山分局向中央社表示，由於司機員當時並非駕駛狀態、沒有違規事實，且校園屬於私人土地、並非公共道路，不適用於道路交通管理處罰條例或公共危險罪，且當時司機員在校園內已等待一段時間，無法判斷確切的飲酒時間點，因此僅能進行勸導。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中央警察大學。圖／本報資料照片
中央警察大學。圖／本報資料照片

遊覽車 酒測 超標

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