快訊

打壞中秋好心情…買好市多2千元頂級牛肉 民眾拆開傻眼：太倒胃口了

亞運體操／見證歷史！丁華恬平衡木銅牌 史上首面女子體操獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侵門踏戶！陸船越界捕撈2萬公斤漁獲 海巡扣押逮17人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

中國籍漁船閩漁6XX12號今天上午8時許，越界在新竹西北方11.8海浬捕撈漁獲，巡防區雷達發現由新竹海巡隊編號10088巡防艇前往查緝，陸船一度衝撞海巡艇，經登檢當場海拋違法捕撈2萬公斤漁獲，逮捕吳姓船長在內共17人返回台北港偵辦，詢問後將依兩岸人民關係條例、妨害公務等罪嫌送辦。

海巡署艦隊分署指出，今天上午8時23分左右，艦隊分署第新竹海巡隊接獲第三巡防區通報，位於新竹西北11.8海浬（禁止水域內6.4浬）發現中國籍閩漁6XX12號漁船違規拖網作業。

新竹海巡隊10088艇前往錄影蒐證廣播停船受檢，但「閩」船蛇行拒檢，還一度向10088艇衝撞，導致10088艇玻璃破裂、船上設備損毀、左舷船體欄杆變形及救生筏掉落，所幸艇上人員沒有受傷，海巡人員立即展現鐵腕強勢登船控制在場17人。當場查扣不法漁獲約2萬公斤，連同吳姓船長在內17人帶回偵辦，詢後依違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例、妨害公務等罪嫌送辦。

海巡署艦隊分署新竹海巡隊隊長曾俊瑜表示，針對他們拒檢部分，海巡署歷年強制執法，還有帶案返回港口後的裁罰，對他們的獲利是有損害的，所以會造成近年來他們的反抗拒檢行為，逐漸加劇。

面對媒體詢問為何船身要裝鐵條？要拒檢衝撞新竹海巡隊艇？吳姓船長回說，那是我們工作的鐵條，並不是故意要這樣的。

中國籍漁船閩漁6XX12號越界捕漁拒檢，連同船長在內17人被帶回偵辦，上岸消毒。記者曾伯愷／攝影
中國籍漁船閩漁6XX12號越界捕漁拒檢，連同船長在內17人被帶回偵辦，上岸消毒。記者曾伯愷／攝影

新竹海巡隊10088艇遭陸船衝撞，導致10088艇玻璃破裂、船上設備損毀、左舷船體欄杆變形及救生筏掉落。記者曾伯愷／攝影
新竹海巡隊10088艇遭陸船衝撞，導致10088艇玻璃破裂、船上設備損毀、左舷船體欄杆變形及救生筏掉落。記者曾伯愷／攝影

新竹海巡隊10088艇遭陸船衝撞，導致10088艇玻璃破裂、船上設備損毀、左舷船體欄杆變形及救生筏掉落。記者曾伯愷／攝影
新竹海巡隊10088艇遭陸船衝撞，導致10088艇玻璃破裂、船上設備損毀、左舷船體欄杆變形及救生筏掉落。記者曾伯愷／攝影

中國籍漁船閩漁6XX12號越界捕漁拒檢，衝撞新竹海巡隊10088艇。記者曾伯愷／攝影
中國籍漁船閩漁6XX12號越界捕漁拒檢，衝撞新竹海巡隊10088艇。記者曾伯愷／攝影

中國籍漁船閩漁6XX12號越界捕漁拒檢，衝撞新竹海巡隊10088艇。記者曾伯愷／攝影
中國籍漁船閩漁6XX12號越界捕漁拒檢，衝撞新竹海巡隊10088艇。記者曾伯愷／攝影

新竹海巡隊10088艇遭陸船衝撞，導致10088艇玻璃破裂、船上設備損毀、左舷船體欄杆變形及救生筏掉落。記者曾伯愷／攝影
新竹海巡隊10088艇遭陸船衝撞，導致10088艇玻璃破裂、船上設備損毀、左舷船體欄杆變形及救生筏掉落。記者曾伯愷／攝影

中國籍漁船閩漁6XX12號越界捕漁拒檢，連同船長在內17人被帶回偵辦，上岸消毒。記者曾伯愷／攝影
中國籍漁船閩漁6XX12號越界捕漁拒檢，連同船長在內17人被帶回偵辦，上岸消毒。記者曾伯愷／攝影

中國籍漁船閩漁6XX12號越界捕漁拒檢，連同船長在內17人被帶回偵辦。記者曾伯愷／攝影
中國籍漁船閩漁6XX12號越界捕漁拒檢，連同船長在內17人被帶回偵辦。記者曾伯愷／攝影

中國籍漁船閩漁6XX12號漁船吳姓船長，越界捕漁拒檢，衝撞新竹海巡隊10088艇。記者曾伯愷／攝影
中國籍漁船閩漁6XX12號漁船吳姓船長，越界捕漁拒檢，衝撞新竹海巡隊10088艇。記者曾伯愷／攝影

中國籍漁船閩漁6XX12號越界捕漁拒檢，連同船長在內17人被帶回偵辦。記者曾伯愷／攝影
中國籍漁船閩漁6XX12號越界捕漁拒檢，連同船長在內17人被帶回偵辦。記者曾伯愷／攝影

海巡署 新竹 妨害公務

延伸閱讀

快訊／取締越界漁船 海巡艦艇遭陸籍鐵殼船衝撞受損

東引人皮下氣腫無船班 馬祖海巡馳援後送就醫

馬祖5歲幼童右肩脫臼 沒夜間航班...海巡馳援後送就醫

金門海巡秋節不打烊 威力掃盪驅離8艘越界中國大陸漁船

相關新聞

雲林倉庫大掃除竟清出疑似未爆彈 家屬嚇壞報警國軍急帶回

雲林縣虎尾鎮有民眾昨天在清掃倉庫過程中，清出一枚疑似未爆彈，民眾嚇壞趕緊報警，警方通知未爆彈處理小組到場，由軍方包裹防爆...

保母夫妻吵架...狠推無辜男嬰撞地眼半吊 被公布姓名還不服

台中陳姓保母受託7月大男嬰，卻因前一天和老公大吵，且男嬰和先生是親戚，竟用力推倒男嬰害他後腦撞地當場眼睛半吊、四肢癱軟，...

侵門踏戶！陸船越界捕撈2萬公斤漁獲 海巡扣押逮17人

中國籍漁船閩漁6XX12號今天上午8時許，越界在新竹西北方11.8海浬捕撈漁獲，巡防區雷達發現由新竹海巡隊編號10088...

桃園裝潢工斜槓普洱茶餅買賣 差點被「翻倍賺」騙走20餘萬

桃市有名52歲林姓裝潢工，昨天中午趁著休息時間衝到八德區介壽路的新光銀行要臨櫃匯款20萬餘元，行員察覺有異報警，八德警分...

疑飲水機短路起火 新店公寓頂樓冒火煙 緊急疏散10人

新北市新店區一棟6層樓公寓頂樓今天近中午冒出大量火煙，新北市消防局出動大批人車前往搶救，緊急疏散10人，火勢於20分鐘後...

金門老兵召集令「太火」？紀念品載運途中失火損失70萬

金門老兵召集令「太火」了？一輛載有金門縣府觀光處「老兵召集令」活動紀念品的貨車，昨天下午突然冒起「無名火」，車上大量火煙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦