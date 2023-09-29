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保母夫妻吵架...狠推無辜男嬰撞地眼半吊 被公布姓名還不服

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓保母受託7月大男嬰，卻因前一天和老公大吵，且男嬰和先生是親戚，竟用力推倒男嬰害他後腦撞地當場眼睛半吊、四肢癱軟，住院8天才回家，陳事後賠30萬元和對方父母和解，台中社會局以她對兒童身心虐待公布姓名，陳女不服提行政訴訟，法院認為無理由判處駁回，可上訴。

檢方起訴指出，陳女2022年2月擔任7月大男嬰的保母，每天早上7點至下午5點在工作室照顧，月收1萬4000元，陳女同年8月4日卻僅因情緒控管不佳，徒手將坐在矮餐桌椅的男嬰往後推，男嬰連人帶椅向後倒，當場呈現雙手緊握、眼睛半吊及四肢癱軟狀。

陳女見狀緊急將男嬰送醫，經診斷出硬腦膜出血、視網膜出血及疑似受虐性腦傷；檢方偵結依成年人故意對兒童犯傷害罪前起訴她，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑；因事後男嬰家長和陳女和解撤告，法院判處不受理。

台中市社會局家庭暴力及性侵害防治中心獲報後，認為陳女違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第2款「身心虐待」行為，依法公布陳女姓名。

陳女不服提行政訴訟，主張她不是故意是因照顧心切，伸手拿嬰兒用品不慎推翻嬰兒車，事後也以30萬元和對方家長和解，男嬰父母也於和解書中澄清「當天事件僅為單一偶發個案，陳女絕無對兒童施以身心虐待」，認為台中社會局處分有違誤，主張撤銷。

台中社會局抗辯稱，依監視器畫面，男嬰當時穩定坐在嬰兒椅上而非嬰兒車，陳女以面向男嬰，快速且具力道用手背自嬰兒座椅下方，向上推動導致翻倒，男嬰就向後倒，後腦直接撞擊鋪有軟墊的地板，其行為和過失誤傷他人顯有不同，且男嬰住院8天才回家，後續腦傷仍需追蹤。

台中高等行政法院再勘驗監視器、男嬰診斷紀錄，認為陳女身為領有執照保母，明知男嬰未滿1歲，卻以手推嬰兒座椅造成男嬰受傷，是故意為之。

法院也發現，陳女坦言她先生和男嬰有親戚關係，自己事發前一天才因婆媳問題和老公激烈爭吵，因情緒低落才失控推男嬰，可見陳女是為發洩情緒惡意為之。

法院認為，陳女為發洩情緒，對無辜男童施加身心虐待，嚴重悖離保母專業，且她後續仍從事收托幼兒業務，社會局有讓民眾獲知該訊息必要，公布其姓名是著眼於預防目的，認為陳主張無理由予以駁回。

嬰兒示意圖，與本案無關。情境示意圖。圖／Ingimage
嬰兒示意圖，與本案無關。情境示意圖。圖／Ingimage

嬰兒 保母 情緒

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