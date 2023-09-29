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新竹海巡艇取締越界遭碰撞 扣押大陸漁船逮17人
海巡署艦隊分署指出，新竹海巡隊編號10088巡防艇今天上午在新竹西北方11海里處取締大陸籍越界鐵殼漁船時，遭逃逸漁船追逐碰撞，巡防艇船體部分受損，已扣押陸船與17人。
海洋委員會海巡署艦隊分署下午表示，新竹海巡隊今天上午約8時許在新竹海域發現大陸漁船越界捕撈作業，前往取締。但此鐵殼漁船在距離新竹西北方約11海里處拒絕登船攔檢，並一度企圖逃逸。
艦隊分署指出，編號10088的100噸級巡防艇會同另一艘船艇展開追捕約半小時，過程中編號10088巡防艇遭鐵殼漁船碰撞，造成左舷欄杆變形受損、駕駛艙玻璃破損、照明燈座脫落，但無人員傷亡。
鐵殼漁船拒檢，艦隊分署表示，巡防艇強力廣播「馬上停」並登船緝捕取締，查扣大陸漁船，初步蒐證清點，船上有17名船員，因海象不佳，將漁船押回台北港查處。詳細情形，將等漁船入港、進一步詢問調查釐清後對外說明。
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