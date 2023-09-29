金門老兵召集令「太火」？紀念品載運途中失火損失70萬

金門老兵召集令「太火」了？一輛載有金門縣府觀光處「老兵召集令」活動紀念品的貨車，昨天下午突然冒起「無名火」，車上大量火煙竄出，消防局立即派遣金寧分隊各式車輛3車及人員8人，由金寧分隊小隊長許政勤率隊前往搶救，因火勢過大，車上大半紀念品全付之一炬，價值約70萬元，詳細起火原因由消防局火調科調查中。

金門縣消防局昨天下午2時24分接獲民眾報案，指稱位於金寧鄉后沙路段有一輛貨車後方載運的貨物起火燃燒，火勢很大，消防獲報趕緊派員到場灌救；駕駛表示，車上貨物失火，他也不清楚原因為何，還是經後車駕駛告知後，貨車駕駛才趕緊停車，並將起火的貨物卸下滅火，但因火勢過大，直到消防車趕到才將火勢撲滅。

貨車駕駛表示，得知載運的貨物起火後，第一時間趕緊卸下著火的貨物，並以車上滅火器滅火，行經的公車駕駛也趕緊提供2支滅火器，協助滅火，但因火勢過大，滅火失敗，後續金寧分隊消防人車到場，指揮官立即向駕駛確認載運物品無禁水及無爆炸之虞後，隨即指派救災人員佈署水線進行滅火，在救災人員通力合作下，火勢約於10分鐘左右迅速撲滅，所幸無延燒車輛及無人員傷亡。

負責此業務的觀光處人員得知消息後也趕到現場了解狀況，據她表示，這批貨是老兵召集令活動的紀念品，好不容易才趕出貨，沒想到卻遇到祝融之災，實在好無奈。貨車共載運27箱老兵紀念品，遭燒毀損失約一個棧板16箱，估計約70多萬元。

消防局第一大隊大隊長陳叁奇也呼籲民眾，勿將易燃性容器及打火機等物品，放置於陽光曝曬的高溫車內，也建議抽菸後應確實清理餘火，且勿隨意丟棄菸蒂，以避免造成火災意外發生。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康