快訊

黃汪躲車棚超怕人、餵食也不敢吃！下大雨淋成落湯雞竟主動來蹭 她得知真相淚崩

米可白斷開建築業小開 驚爆已經分手 曝「恢單時間點」

獨／9月至今只有海葵颱風生成 氣象署：颱風數量可能創歷史新低

新北警普及科技偵查訓練 推動進階式證照制度

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

資訊日新月異，高度便利性的科技發展，常被犯罪集團所利用成為犯罪工具，也是警察工作必須面臨的一大挑戰，新北市警局普及科技偵查訓練，推動進階式證照制度，市警局長廖訓誠希望所有員警做好因應未來科技犯罪趨勢的挑戰，共同維護新北治安。

為因應新型態犯罪趨勢，全面提升警察同仁科技偵查能量，新北市警局自今年6月至9月辦理12梯次科技偵查教育訓練基礎課程，市警局指出，科技偵查技術非僅侷限刑事偵查人員，所有第一線受理案件員警，分局長、副分局長等中高階幹部也應瞭解，教育訓練課程分為「基礎」、「初階」、「中階」、「高階」等級別，針對不同級別安排不同難度的科技偵查知能與技術，至9月28日完成5647名外勤員警科技偵查通識訓練，並由局長廖訓誠頒發完訓證書。

為建構完善的科技偵查技術學習環境，科技偵查通識訓練從基礎知能到進階技術，將「科技偵查」、「警政系統」、「公開情資」、「數位鑑識」、「資訊安全」等5大面向融入相關課程，鼓勵對科技偵查領域有興趣員警，只要取得前面級別的完訓證書，便可參與進階訓練課程，逐步落實深化警察科技偵查知能。

市警局長廖訓誠表示，期望員警能掌握資訊脈絡，善用科技新知，提升犯罪偵防效能，期能快速且有效打擊各類犯罪，營造新北治安防衛城，提供市民安居樂業的生活環境。

新北市警局普及科技偵查訓練，推動進階式證照制度，市警局長廖訓誠希望所有員警做好因應未來科技犯罪趨勢的挑戰，共同維護新北治安。圖／警方提供
新北市警局普及科技偵查訓練，推動進階式證照制度，市警局長廖訓誠希望所有員警做好因應未來科技犯罪趨勢的挑戰，共同維護新北治安。圖／警方提供
新北市警局普及科技偵查訓練，推動進階式證照制度，市警局長廖訓誠希望所有員警做好因應未來科技犯罪趨勢的挑戰，共同維護新北治安。圖／警方提供
新北市警局普及科技偵查訓練，推動進階式證照制度，市警局長廖訓誠希望所有員警做好因應未來科技犯罪趨勢的挑戰，共同維護新北治安。圖／警方提供
新北市警局普及科技偵查訓練，推動進階式證照制度，市警局長廖訓誠希望所有員警做好因應未來科技犯罪趨勢的挑戰，共同維護新北治安。圖／警方提供
新北市警局普及科技偵查訓練，推動進階式證照制度，市警局長廖訓誠希望所有員警做好因應未來科技犯罪趨勢的挑戰，共同維護新北治安。圖／警方提供
新北市警局普及科技偵查訓練，推動進階式證照制度，市警局長廖訓誠希望所有員警做好因應未來科技犯罪趨勢的挑戰，共同維護新北治安。圖／警方提供
新北市警局普及科技偵查訓練，推動進階式證照制度，市警局長廖訓誠希望所有員警做好因應未來科技犯罪趨勢的挑戰，共同維護新北治安。圖／警方提供
新北市警局普及科技偵查訓練，推動進階式證照制度，市警局長廖訓誠希望所有員警做好因應未來科技犯罪趨勢的挑戰，共同維護新北治安。圖／警方提供
新北市警局普及科技偵查訓練，推動進階式證照制度，市警局長廖訓誠希望所有員警做好因應未來科技犯罪趨勢的挑戰，共同維護新北治安。圖／警方提供
新北市警局普及科技偵查訓練，推動進階式證照制度，市警局長廖訓誠希望所有員警做好因應未來科技犯罪趨勢的挑戰，共同維護新北治安。圖／警方提供
新北市警局普及科技偵查訓練，推動進階式證照制度，市警局長廖訓誠希望所有員警做好因應未來科技犯罪趨勢的挑戰，共同維護新北治安。圖／警方提供

警察 幹部

延伸閱讀

新北開車疑變換車道不慎 遭曳引車推撞逆停分隔島

新北醉男持刀與女友談分手 太激動跌倒刀插胸口送醫不治

欲將新北成功經驗帶到中央 侯友宜盼多元辦社宅顧弱勢

「2023台灣設計展」LINE官方帳號上線 專屬代言人圈圈君限定貼圖10/3開放下載

相關新聞

永和等公車花盆從天而降砸爛 網驚：如板橋冷氣掉落案翻版

昨上午9時新北市永和區文化路，民眾正在頂溪國小公車站等公車時，突然一旁發出巨響嚇壞等車民眾，細看被砸碎的物品後才發現竟是...

金門老兵召集令「太火」？紀念品載運途中失火損失70萬

金門老兵召集令「太火」了？一輛載有金門縣府觀光處「老兵召集令」活動紀念品的貨車，昨天下午突然冒起「無名火」，車上大量火煙...

新北警普及科技偵查訓練 推動進階式證照制度

資訊日新月異，高度便利性的科技發展，常被犯罪集團所利用成為犯罪工具，也是警察工作必須面臨的一大挑戰，新北市警局普及科技偵...

瑪莎拉蒂轎跑遭前女友的男友砸車 情緒崩潰還被警方壓制

陳姓男子和友人在連假第一天到台北市東區喝酒，今晨結束酒攤，準備回家過節，卻發現自己價值5百多萬元的瑪莎拉蒂轎跑車，無端被...

影／碰！桃園2車行經路口未減速 她連車直接撞進美容院

桃園市桃園區榮華街與63巷口今天清晨發生一起行經路口未減速、禮讓，導致2車發生擦撞後，由於撞擊力道強大，導致行駛於支道的...

新北開車疑變換車道不慎 遭曳引車推撞逆停分隔島

江姓男子今天上午開著一輛汽車，於新北市五股區新五路三段硬切變換車道超車不慎，遭後方曳引車推撞，導致江男人車旋轉180度騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦