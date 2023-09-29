新北警普及科技偵查訓練 推動進階式證照制度

資訊日新月異，高度便利性的科技發展，常被犯罪集團所利用成為犯罪工具，也是警察工作必須面臨的一大挑戰，新北市警局普及科技偵查訓練，推動進階式證照制度，市警局長廖訓誠希望所有員警做好因應未來科技犯罪趨勢的挑戰，共同維護新北治安。

為因應新型態犯罪趨勢，全面提升警察同仁科技偵查能量，新北市警局自今年6月至9月辦理12梯次科技偵查教育訓練基礎課程，市警局指出，科技偵查技術非僅侷限刑事偵查人員，所有第一線受理案件員警，分局長、副分局長等中高階幹部也應瞭解，教育訓練課程分為「基礎」、「初階」、「中階」、「高階」等級別，針對不同級別安排不同難度的科技偵查知能與技術，至9月28日完成5647名外勤員警科技偵查通識訓練，並由局長廖訓誠頒發完訓證書。

為建構完善的科技偵查技術學習環境，科技偵查通識訓練從基礎知能到進階技術，將「科技偵查」、「警政系統」、「公開情資」、「數位鑑識」、「資訊安全」等5大面向融入相關課程，鼓勵對科技偵查領域有興趣員警，只要取得前面級別的完訓證書，便可參與進階訓練課程，逐步落實深化警察科技偵查知能。