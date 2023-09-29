瑪莎拉蒂轎跑遭前女友的男友砸車 情緒崩潰還被警方壓制

陳姓男子和友人在連假第一天到台北市東區喝酒，今晨結束酒攤，準備回家過節，卻發現自己價值5百多萬元的瑪莎拉蒂轎跑車，無端被前女友現任男友砸車，當場情緒失控，在大馬路旁咆哮，轄區警方到場後，見他情緒無法平靜，只好將他壓制上銬保護管束。

27歲翁姓男子與22歲王姓女友凌晨飲酒聚會，今天早上6時許行經台北市忠孝東路四段時，認出女友的陳姓前男友（32歲），所擁有價值5百多萬元的瑪莎拉蒂轎跑車「Maserati Ghibli S Q4 GranSport」停放路邊；翁男酒醉，看到女友前男友的車，一時情緒失控，跳上前用拳頭砸毀車輛擋風玻璃，隨後丟下女友離去。

王姓女子因為酒醉，又看到男友失控砸車，一時傻站路邊；這時陳姓前男友和何姓友人飲酒結束後，正要牽車回家，卻發現愛車被毀損，情緒激動，當場和前女友爆發口角，在路旁大聲咆哮。

轄區警方到場後勸說陳男，但仍無法阻止兩人行為失控，只好對兩人施以保護管束，由於目前陳男尚未提告，因此毀損車輛部分，警方將依陳男意願依法處置。

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