快訊

黃汪躲車棚超怕人、餵食也不敢吃！下大雨淋成落湯雞竟主動來蹭 她得知真相淚崩

米可白斷開建築業小開 驚爆已經分手 曝「恢單時間點」

獨／9月至今只有海葵颱風生成 氣象署：颱風數量可能創歷史新低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／碰！桃園2車行經路口未減速 她連車直接撞進美容院

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區榮華街與63巷口今天清晨發生一起行經路口未減速、禮讓，導致2車發生擦撞後，由於撞擊力道強大，導致行駛於支道的女駕駛當場被撞進路邊一家尚未開門營業的髮型沙龍店，將正在看國外職棒球賽的屋主嚇了一大跳，至於肇事原因與責任，桃市警桃園分局交通中隊正在調查釐清。

桃園分局表示，這起交通意外事故發生於今天上午6點39分，28歲麥姓男子駕駛深色豐田牌轎車，由桃園區榮華街直行欲往桃鶯路方向行駛時，行至榮華街63與64巷口時，當場與43歲駕駛黑色豐田牌休旅車的吳姓女子撞個正著，導致吳女失控向右偏行，直直撞進路邊一家美髮沙龍店，將緊閉的鐵捲門當場撞開一個大洞，所幸雙方均無人受傷。

桃園分局交通中隊據報趕往，經實施檢測雙方均無酒駕情事，後續肇事責任由警方釐清中，警方呼籲駕駛人行經路口應減速禮讓以免發生交通事故。

桃市桃園區榮華街與63巷口，今天清晨發生一起行經路口未減速禮讓的碰撞事故，麥姓男子行經巷口時，與吳女的車發生碰撞，倒置吳女失控撞進路旁一家尚未營業的美髮沙龍店，肇事責任仍待調查釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市桃園區榮華街與63巷口，今天清晨發生一起行經路口未減速禮讓的碰撞事故，麥姓男子行經巷口時，與吳女的車發生碰撞，倒置吳女失控撞進路旁一家尚未營業的美髮沙龍店，肇事責任仍待調查釐清。記者陳恩惠／翻攝
今天清晨6點多桃市桃園區榮華街與63巷口發生行經路口未減速禮讓的碰撞事故，吳姓女子失控撞進路旁一家尚未營業的美髮沙龍店，讓正在看國外職棒賽的屋主嚇了一大跳。記者陳恩惠／翻攝
今天清晨6點多桃市桃園區榮華街與63巷口發生行經路口未減速禮讓的碰撞事故，吳姓女子失控撞進路旁一家尚未營業的美髮沙龍店，讓正在看國外職棒賽的屋主嚇了一大跳。記者陳恩惠／翻攝
桃市桃園區榮華街與63巷口，今天清晨發生一起行經路口未減速禮讓的碰撞事故，吳姓女子失控撞進路旁一家尚未營業的美髮沙龍店，肇事責任仍待調查釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市桃園區榮華街與63巷口，今天清晨發生一起行經路口未減速禮讓的碰撞事故，吳姓女子失控撞進路旁一家尚未營業的美髮沙龍店，肇事責任仍待調查釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市桃園區榮華街與63巷口，今天清晨發生一起行經路口未減速禮讓的碰撞事故，吳姓女子失控撞進路旁一家尚未營業的美髮沙龍店，肇事責任仍待調查釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市桃園區榮華街與63巷口，今天清晨發生一起行經路口未減速禮讓的碰撞事故，吳姓女子失控撞進路旁一家尚未營業的美髮沙龍店，肇事責任仍待調查釐清。記者陳恩惠／翻攝

桃園 豐田

延伸閱讀

桃園這區將有旗艦型公園 打造全齡遊玩設施

解決通勤地獄惡夢 基北北桃1200月票新增16客運路線

中秋2地無緣賞月 最快周日迎颱風「小犬」

時力參戰桃園第1選區 徐鈺雯挑戰現任立委鄭運鵬

相關新聞

金門老兵召集令「太火」？紀念品載運途中失火損失70萬

金門老兵召集令「太火」了？一輛載有金門縣府觀光處「老兵召集令」活動紀念品的貨車，昨天下午突然冒起「無名火」，車上大量火煙...

影／碰！桃園2車行經路口未減速 她連車直接撞進美容院

桃園市桃園區榮華街與63巷口今天清晨發生一起行經路口未減速、禮讓，導致2車發生擦撞後，由於撞擊力道強大，導致行駛於支道的...

新北警普及科技偵查訓練 推動進階式證照制度

資訊日新月異，高度便利性的科技發展，常被犯罪集團所利用成為犯罪工具，也是警察工作必須面臨的一大挑戰，新北市警局普及科技偵...

瑪莎拉蒂轎跑遭前女友的男友砸車 情緒崩潰還被警方壓制

陳姓男子和友人在連假第一天到台北市東區喝酒，今晨結束酒攤，準備回家過節，卻發現自己價值5百多萬元的瑪莎拉蒂轎跑車，無端被...

新北開車疑變換車道不慎 遭曳引車推撞逆停分隔島

江姓男子今天上午開著一輛汽車，於新北市五股區新五路三段硬切變換車道超車不慎，遭後方曳引車推撞，導致江男人車旋轉180度騎...

嫦娥被「吳剛」騙財騙色 網紅王依渟拍短片教民眾識詐

為防止民眾遭到網路詐騙，新北市新莊警分局邀請有31萬粉絲的網紅「王依渟」，擔任反詐騙宣導大使，並以「愛情交友」及「網購詐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦