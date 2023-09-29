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影／碰！桃園2車行經路口未減速 她連車直接撞進美容院
桃園市桃園區榮華街與63巷口今天清晨發生一起行經路口未減速、禮讓，導致2車發生擦撞後，由於撞擊力道強大，導致行駛於支道的女駕駛當場被撞進路邊一家尚未開門營業的髮型沙龍店，將正在看國外職棒球賽的屋主嚇了一大跳，至於肇事原因與責任，桃市警桃園分局交通中隊正在調查釐清。
桃園分局表示，這起交通意外事故發生於今天上午6點39分，28歲麥姓男子駕駛深色豐田牌轎車，由桃園區榮華街直行欲往桃鶯路方向行駛時，行至榮華街63與64巷口時，當場與43歲駕駛黑色豐田牌休旅車的吳姓女子撞個正著，導致吳女失控向右偏行，直直撞進路邊一家美髮沙龍店，將緊閉的鐵捲門當場撞開一個大洞，所幸雙方均無人受傷。
桃園分局交通中隊據報趕往，經實施檢測雙方均無酒駕情事，後續肇事責任由警方釐清中，警方呼籲駕駛人行經路口應減速禮讓以免發生交通事故。
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