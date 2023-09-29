新北開車疑變換車道不慎 遭曳引車推撞逆停分隔島

江姓男子今天上午開著一輛汽車，於新北市五股區新五路三段硬切變換車道超車不慎，遭後方曳引車推撞，導致江男人車旋轉180度騎上中央分隔島才逆向止停。江男沒有外傷自稱身體不適，預防性送醫檢查沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，是兔原因待查。

據了解，江姓男子（72歲）今天上午9時許，開車沿著新北市五股區新五路三段往八里方向行駛，途中行經新五路三段與新城五路口，疑硬切欲超越前方周男（58歲）所駕駛的曳引車，卻不慎遭曳引車推撞。