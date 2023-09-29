新北開車疑變換車道不慎 遭曳引車推撞逆停分隔島
江姓男子今天上午開著一輛汽車，於新北市五股區新五路三段硬切變換車道超車不慎，遭後方曳引車推撞，導致江男人車旋轉180度騎上中央分隔島才逆向止停。江男沒有外傷自稱身體不適，預防性送醫檢查沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，是兔原因待查。
據了解，江姓男子（72歲）今天上午9時許，開車沿著新北市五股區新五路三段往八里方向行駛，途中行經新五路三段與新城五路口，疑硬切欲超越前方周男（58歲）所駕駛的曳引車，卻不慎遭曳引車推撞。
撞擊瞬間江男人車旋轉180度，直到整輛車身往中央分隔島衝騎而上，才逆向止停。警、消獲報派員趕抵現場，檢視江男肢體沒有外傷，江男自稱身體不適，預防性送醫檢查沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言