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中秋團圓缺角...明揚大火4勇消聯合公祭10/5縣立體育館

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今天中秋節，四名勇消殉職追思會場，今仍有許多團體到場助念。記者劉星君／攝影
今天中秋節，四名勇消殉職追思會場，今仍有許多團體到場助念。記者劉星君／攝影

今天是中秋節，明揚大火9死1失聯逾百名輕重傷，今是中秋節，缺了一角的團圓成為家屬心中永遠的痛，屏東縣長周春米今先到靈堂探望家屬並說明後續治喪事宜，消防局長許美雪也在一旁，周春米說，4名消防員聯合公祭10月5日在屏東縣立體育館，追悼四名消防弟兄最後一程。

周春米說，今是中秋節，很難過遺憾弟兄不能跟家人團圓，她早上先到靈堂探望家屬，也跟家屬說明治喪事宜，接續到搜救現場，了解最後一名失聯員工傅姓班長的搜救進度；屏東分隊、屏二分隊的消防弟兄們的心情沈重，稍晚也會去分隊看他們。

四名殉職消防隊員賴俊儒、施寶翔、鍾吉垣、陳柏翰的聯合公祭10月5日在屏東縣立體育館舉行家祭告別式，分別在10月1、2、3日舉行。

屏東縣長周春米（右二）今先到靈堂探望家屬並說明後續治喪事宜，消防局長許美雪（右三）也在一旁。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右二）今先到靈堂探望家屬並說明後續治喪事宜，消防局長許美雪（右三）也在一旁。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今先到靈堂探望家屬並說明後續治喪事宜，消防局長許美雪（前排左一背對者）也在一旁。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今先到靈堂探望家屬並說明後續治喪事宜，消防局長許美雪（前排左一背對者）也在一旁。記者劉星君／攝影

明揚 屏東

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