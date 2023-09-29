中秋團圓缺角...明揚大火4勇消聯合公祭10/5縣立體育館

今天是中秋節，明揚大火9死1失聯逾百名輕重傷，今是中秋節，缺了一角的團圓成為家屬心中永遠的痛，屏東縣長周春米今先到靈堂探望家屬並說明後續治喪事宜，消防局長許美雪也在一旁，周春米說，4名消防員聯合公祭10月5日在屏東縣立體育館，追悼四名消防弟兄最後一程。

周春米說，今是中秋節，很難過遺憾弟兄不能跟家人團圓，她早上先到靈堂探望家屬，也跟家屬說明治喪事宜，接續到搜救現場，了解最後一名失聯員工傅姓班長的搜救進度；屏東分隊、屏二分隊的消防弟兄們的心情沈重，稍晚也會去分隊看他們。