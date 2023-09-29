聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北醉男持刀與女友談分手 太激動跌倒刀插胸口送醫不治
新北市林姓男子昨晚欲與張姓女友談分手，疑因酒後情緒激動，持刀談判卻不慎跌倒反插自己胸口，經送醫搶救仍宣告不治，轄區警方今報請士林地檢署檢察官相驗，進一步確認死因。
新北市林姓男子（53歲）昨晚9時許酒後返家，疑因故與女友張姓女子（51歲）吵架後揚言要分手，男子還拿出刀械表示若不分手將要輕生。不料此時男子疑因酒後步履不穩跌倒，手中刀子不慎反插在自己胸口上，女友見狀嚇得驚慌失措，張女之子陳男（24歲）連忙趕緊報警。
新北市消防局獲報，救護人員與轄區汐止警方迅速到場，將意識清醒林男送往汐止國泰醫院，經送醫搶救仍宣告不治，汐止警方今報請士林地檢署檢察官相驗，進一步確認死因。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言