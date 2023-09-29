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新北醉男「持刀與女友談分手」 太激動！不慎跌倒刀插胸口不治

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新北醉男持刀與女友談分手 太激動跌倒刀插胸口送醫不治

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子昨晚欲與張姓女友分手，疑因酒後情緒激動，持刀談判卻不慎跌倒反插自己胸口，經送醫搶救仍宣告不治，轄區警方今報請士林地檢署檢察官相驗，進一步確認死因。

新北市林姓男子（53歲）昨晚9時許酒後返家，疑因故與女友張姓女子（51歲）吵架後揚言要分手，男子還拿出刀械表示若不分手將要輕生。不料此時男子疑因酒後步履不穩跌倒，手中刀子不慎反插在自己胸口上，女友見狀嚇得驚慌失措，張女之子陳男（24歲）連忙趕緊報警。

新北市消防局獲報，救護人員與轄區汐止警方迅速到場，將意識清醒林男送往汐止國泰醫院，經送醫搶救仍宣告不治，汐止警方今報請士林地檢署檢察官相驗，進一步確認死因。

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新北市林姓男子昨晚欲與張姓女友談分手，疑因酒後情緒激，持刀談判卻不慎跌倒反插自己胸口，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子昨晚欲與張姓女友談分手，疑因酒後情緒激，持刀談判卻不慎跌倒反插自己胸口，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
汐止警分局外觀。圖／聯合報系資料照
汐止警分局外觀。圖／聯合報系資料照

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